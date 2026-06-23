La DOP Torta del Casar arranca la campaña de recolección del cardo coagulante - DOP Torta del Casar

CASAR DE CÁCERES (CÁCERES), 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha comenzado las labores de recolección de la flor del cardo 'Cynara cardunculus' en la plantación desarrollada junto con la asociación Unión de Productores Torta del Casar en el término municipal de Casar de Cáceres.

La campaña busca obtener el mayor volumen posible de este producto para distribuir entre las queserías certificadas. Se trata de un ingrediente fundamental para la elaboración del queso amparado que, una vez cosechado, se deja secar y se utiliza como coagulante vegetal en el proceso de producción. La flor seca del cardo es, precisamente, la responsable de la textura cremosa y el sabor único, ligeramente amargo, que tanto identifica a este producto extremeño.

El director de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha explicado que el proyecto de la plantación "se puso en marcha en 2019 en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de la localidad con el objetivo de garantizar una cadena de suministro estable y sostenible del coagulante y asegurar la producción del queso".

Hasta el momento, la flor del cardo se ha obtenido de plantas silvestres de Cynara cardunculus que crecen de forma espontánea en los campos extremeños. Su cultivo no está estandarizado, lo que puede llevar a problemas de abastecimiento. Frente a este riesgo, el Consejo Regulador y las queserías inscritas impulsan el desarrollo de esta iniciativa para asegurar el abastecimiento de coagulante a largo plazo.

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