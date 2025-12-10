Dos denunciados por el presunto uso de cohetes para desplazar animales salvajes entre fincas en Casas de Millán

Imagen de agentes de Seguridad Ciudadana - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto de Torrejón el Rubio (Cáceres), han denunciado a dos personas por el presunto uso de cohetes para desplazar animales salvajes entre fincas en el término municipal de Casas de Millán (Cáceres).

Este hecho supone una infracción "muy grave" a la Ley de Caza en Extremadura, por el supuesto uso ilícito de cohetes para "vaciar" la mancha cinegética de una finca concentrando los animales en otra colindante.

Los hechos tuvieron lugar a finales del pasado mes de noviembre, cuando los agentes de la Guardia Civil realizaban labores de seguridad ciudadana y fueron alertados sobre la posible presencia de personas en el interior de una finca situada en Casas de Millán, donde se podrían estar utilizando cohetes o petardos con la finalidad de "chantear" fauna.

Tras desplazarse al lugar señalado, los agentes escucharon de "manera nítida" entre cuatro y cinco detonaciones procedentes del interior de la finca y, a continuación, observaron a distancia cómo varios ciervos corrían en dirección a la finca colindante, presumiblemente huyendo tras las detonaciones.

Ante estos hechos, la Guardia Civil inició labores de vigilancia y rastreo con el objetivo de localizar a los posibles responsables y, durante el dispositivo, los agentes detectaron un vehículo que se aproximaba desde la zona donde se habían producido las detonaciones, que, una vez detenido, identificaron a su conductor y a su acompañante.

Ambas personas manifestaron que se encontraban en el lugar preparando los puestos para una montería prevista en la finca colindante de aquella en la que se habían producido las detonaciones, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes procedieron entonces a inspeccionar el vehículo y localizaron en su parte trasera varios cohetes habitualmente utilizados para provocar el desplazamiento de fauna y que podrían haber sido empleados para vaciar la mancha de la finca afectada y así incrementar la presencia de animales en la finca donde planeaban celebrar la montería.

A la vista de los hechos, la Guardia Civil levantó la correspondiente acta por la supuesta comisión de una infracción muy grave a la Ley de Caza de Extremadura y trasladó toda la información a la autoridad competente para su valoración.

La Guardia Civil desarrolla de forma continua servicios orientados a prevenir conductas ilegales en materia de caza, entre los que destacan la vigilancia de los cotos y fincas cinegéticas, el control de actividades durante vedas y periodos hábiles, la supervisión de armas y medios de caza autorizados, así como la detección de prácticas prohibidas como el furtivismo, el uso de métodos no selectivos o la alteración del comportamiento natural de la fauna.

Estas actuaciones, realizadas tanto por patrullas uniformadas de Seguridad Ciudadana como por Unidades especializadas del Seprona, tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la normativa, proteger los recursos cinegéticos y preservar el equilibrio del medio natural.