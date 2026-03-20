Dos detenidos en Mérida por un robo con fuerza en un colegio y otros ocho asaltos a vehículos en Nueva Ciudad

Un agente de Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA

MÉRIDA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Mérida han detenido el pasado día 16 de marzo a dos personas por su presunta implicación en un robo con fuerza en un colegio, aunque posteriormente se les han imputado ocho robos con fuerza en interior de vehículos.

Sobre las 01,30 horas de la madrugada, mientras los indicativos de Seguridad Ciudadana realizaban sus funciones de prevención, observaron a dos individuos que al percatarse de la presencia policial aceleraron la marcha, tratando de huir del lugar, siendo interceptado uno de ellos en la calle Mario Roso de Luna, muy cerca del Colegio Maximiliano Macías, perdiendo de vista al otro varón que le acompañaba.

Los agentes solicitaron apoyo para la búsqueda del segundo implicado que, realizando varias batidas por la zona, consiguieron localizarlo en la Avenida Antonio Campos Hoyos, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Estas dos personas eran sobradamente conocidas por los agentes y tras, ser identificados y cacheados, portaban entre sus pertenencias una serie de objetos, cuya procedencia no podían explicar de forma coherente, declarando los mismos "in situo" que habían accedido al interior del Colegio Maximiliano Macías, de donde habían sustraído diverso material informático.

Los agentes procedieron de inmediato a la detención de los dos hombres, por un presunto delito de robo con fuerza en un colegio, quienes tras la instrucción del pertinente atestado policial fueron puestos a disposición de la autoridad judicial esa misma tarde, quien decretó su puesta en libertad.

La Brigada Local de Policía Judicial de Mérida continuó la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, localizando entre los objetos intervenidos a los detenidos, efectos que habían sido denunciados como robados en interior de vehículos, días anteriores, por la zona del polígono Nueva Ciudad de Mérida.

Los investigadores determinaron que existía un mismo patrón en todos los hechos, coincidiendo el "modus operandi" y la zona geográfica, por lo que procedieron a la imputación de un total de 8 robos con fuerza cometidos en interior de vehículo, dos de los cuales fueron perpetrados la madrugada siguiente a la puesta a disposición judicial por el robo cometido en el colegio.

Los detenidos son dos varones de 34 y 56 años de edad, con numerosos antecedentes policiales por hechos similares y otros quienes, tras la instrucción del pertinente atestado policial, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó su libertad con cargos.