Dos detenidos por regentar una cultivo interior con 446 plantas de marihuana en Malpartida de Plasencia

Cultivo interior de marihuana. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en una actuación en la que ha sido desmantelada una plantación ilegal de marihuana en la localidad cacereña de Malpartida de Plasencia en la que se hallaron 446 plantas en avanzado estado de floración.

Los detenidos son un hombre y a una mujer, en este caso por los supuestos delitos contra la salud pública, por cultivo de drogas, y defraudación de fluido eléctrico, ya que la instalación contaba "con todo lo necesario para su rápido y óptimo desarrollo. Asimismo, al varón se le atribuye, además, otro delito de tenencia ilícita de armas.

Las investigaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la posible existencia de un cultivo ilegal de cannabis en la citada localidad, por lo que se abrió una investigación, al objeto de esclarecer los hechos, por un supuesto delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo de drogas.

Durante el desarrollo de la misma, los agentes obtuvieron información que apuntaba a una vivienda concreta donde presuntamente se estaría llevando a cabo esta actividad ilícita, identificando además a sus moradores. Una vez reunidos los necesarios indicios de criminalidad, se solicitó a la autoridad judicial competente el correspondiente mandamiento de entrada y registro, que se llevó a cabo el pasado 29 de enero.

En el sótano del inmueble se descubrió una plantación interior de cannabis sativa, compuesta por 446 plantas en avanzado estado de crecimiento, perfectamente cuidadas y dotadas de toda la infraestructura necesaria para su desarrollo, como sistemas de iluminación, ventilación y control ambiental, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

Las plantas presentaban un elevado número de inflorescencias o cogollos, al tratarse de variedades específicamente diseñadas para el cultivo en interior. Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre y una mujer como supuestos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo de drogas, así como por un delito de defraudación de fluido eléctrico, al encontrarse la instalación eléctrica de la casa conectada de manera fraudulenta a la red general de abastecimiento.

Al hombre se le atribuye, además, un delito de tenencia ilícita de armas, ya que en el interior de la vivienda se localizó una escopeta, careciendo este de la correspondiente autorización para su tenencia. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).