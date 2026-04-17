Dos detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' cuando robaban en una parcela de Valdebótoa

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo
Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL
Europa Press Extremadura
Publicado: viernes, 17 abril 2026 13:54
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   BADAJOZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos vecinos de Badajoz tras ser sorprendido en una parcela de la pedanía pacense de Valdebótoa a la que habían entrado a robar.

   La actuación tuvo lugar en la tarde del pasado martes, cuando la Guardia Civil recibió una alerta de activación de alarma en una parcela situada en una urbanización de Valdebótoa, y al llegar al lugar, los agentes sorprendieron 'in fraganti' en el interior del recinto a dos hombres, quienes supuestamente tras inutilizar la cámara de vídeo-vigilancia instalada, habrían forzado la puerta de acceso a la vivienda existente.

   Ante la evidencia de los hechos y una vez identificados, dos pacenses con numerosos antecedentes policiales, se les detuvo y fueron trasladados a dependencias oficiales, donde se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el robo del inmueble, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

   Las diligencias, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

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