Dos detenidos tras ser sorprendidos 'in fraganti' cuando robaban en una parcela de Valdebótoa

Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos vecinos de Badajoz tras ser sorprendido en una parcela de la pedanía pacense de Valdebótoa a la que habían entrado a robar.

La actuación tuvo lugar en la tarde del pasado martes, cuando la Guardia Civil recibió una alerta de activación de alarma en una parcela situada en una urbanización de Valdebótoa, y al llegar al lugar, los agentes sorprendieron 'in fraganti' en el interior del recinto a dos hombres, quienes supuestamente tras inutilizar la cámara de vídeo-vigilancia instalada, habrían forzado la puerta de acceso a la vivienda existente.

Ante la evidencia de los hechos y una vez identificados, dos pacenses con numerosos antecedentes policiales, se les detuvo y fueron trasladados a dependencias oficiales, donde se le instruyeron las correspondientes diligencias por su presunta implicación en el robo del inmueble, señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Las diligencias, junto a los detenidos, han sido puestas a disposición de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.