Dos heridos graves en los festejos taurinos de San Juan de Coria el miércoles y la madrugada del jueves

Festejos taurinos de San Juan en Coria. - AYUNTAMIENTO DE CORIA

CORIA (CÁCERES), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente múltiple durante la suelta del toro de la madrugada de este jueves en las tradicionales Fiestas de San Juan de Coria ha provocado tres heridos, uno de ellos de gravedad, mientras que en la suelta de la tarde del miércoles ha dejado otro herido grave.

El suceso ha tenido lugar en la plaza de la Catedral, cuando el toro del ayuntamiento, de la ganadería Juan Luis Fraile, con nombre Sortijillo, embistió a un participante que se encontraba en el recorrido, arrollando a su vez a dos personas más.

El herido grave es un varón de 50 años, que sufre una cornada en el flanco derecho, con herida abierta con evisceración. El paciente llega a los servicios médicos estable, y se le realizan los protocolos de control de daños para su posterior traslado al Hospital Ciudad de Coria para realizar un TAC de urgencias y una posible intervención quirúrgica, debido a la evisceración.

El segundo herido es un varón con 22 años, cogido por el toro y golpeado en la cabeza, que ha sido atendido y estabilizado en el quirófano de la calle Hornos. Sufre un golpe y traumatismo craneoencefálico de carácter leve, por lo que ha sido remitido tras el control de las constantes vitales y analgesia al Hospital Ciudad de Coria para pruebas radiológicas para ver el alcance de la lesión del traumatismo craneoencefálico.

La tercera herida es una mujer de 53 años golpeada por el toro contra los barrotes, que le ha provocado un traumatismo torácico de carácter leve/moderado a la espera de las radiologías y pruebas complementarias. También ha sido remitida al Hospital Ciudad de Coria para ver el alcance de la lesión. Su pronóstico también es leve salvo complicaciones tras las pruebas diagnósticas complementarias de radiología.

HERIDO GRAVE POR LA TARDE

Por otro lado, durante la suelta del toro de la tarde se produjo otro incidente en la plaza de España, sobre las 21,10 horas, cuando el toro sobrero, embistió a un joven de 25 años, que le provocó una contusión toracoexternal, con dolor y tumefacción izquierda a ese nivel que da lugar a importante dolor neurogénico.

Como diagnóstico, cornada cerrada torácica, shock neurogénico y contusión en rodilla, que requiere protocolo de estabilización y control del dolor del herido, tras lo cual fue evacuado en soporte vital avanzado con médico y enfermero para pruebas diagnósticas complementarias en el Hospital Ciudad de Coria, donde ingresó con pronóstico grave.