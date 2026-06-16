Dos investigados en Fuente del Maestre por uso de red y reclamo electrónico prohibidos para cazar codornices

La Guardia Civil sorprende a cazadores furtivos en Fuente del Maestre (Badajoz) - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas, vecinas de la localidad pacense de Fuente del Maestre por su implicación en un delito relativo a la protección de la flora y la fauna, tras ser sorprendidos practicando la caza furtiva con artes prohibidas.

La actuación tuvo lugar la mañana del pasado sábado durante servicios establecidos para la vigilancia y protección del medio natural, tras tener conocimiento de las posibles actividades ilícitas de caza furtiva que se podrían estar practicando en un coto social de Fuente del Maestre.

Dentro de los dispositivos de control en la zona, observaron a dos individuos con aptitud sospechosa. Personas que, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir del lugar de forma apresurada en un vehículo para camuflar su actividad, aunque fueron interceptados de inmediato por la fuerza actuante.

Tras su identificación, ambos vecinos del municipio fontanés, se llevó a cabo la inspección de sus pertenencias, interviniendo a uno de ellos un reclamo acústico electrónico encendido que reproducía el sonido de la codorniz común (Coturnix coturnix), así como en las inmediaciones del terreno y a escasos metros de donde se hallaba el vehículo, una red totalmente desplegada, instalada y operativa para la captura de aves.

Los agentes constataron como los implicados carecían de habilitación legal para el ejercicio de la caza, ya que la codorniz común se encuentra en época de veda estricta, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Además, el uso combinado de redes y reclamos electrónicos constituye un método de caza masivo y no selectivo expresamente prohibido por la Directiva Europea de Conservación de Aves Silvestres y la Ley nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Con las pruebas incriminatorias, a ambos se le instruyeron diligencias por la presunta implicación en un delito contra la fauna, al utilizar para la captura de codornices, artes ilegales y reclamos digitales no selectivos y masivo.

El hecho de cazar especies silvestres con artes ilegales, con procedimientos con carácter no selectivo para las especies, y masivo por afectar indiscriminadamente a gran cantidad de aves, son constitutivo de un delito contra la fauna, que puede suponer para los autores una pena de prisión de hasta dos años.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.