Dos motoristas investigados por circular a 208 y 198 km/h en tramos de 90 en Alange y Barcarrota

MÉRIDA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto diligencias como investigados a dos motoristas que han sido captados en distintos puntos de la provincia de Badajoz circulando a más del doble de la velocidad máxima permitida.

El primero de ellos fue detectado el pasado 28 de febrero, en control de velocidad establecido en la carretera EX-105 dentro del término municipal de Alange por agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida, cuando circulaba con una motocicleta a 208 km/h.

Un día después, el 1 de marzo, se detectó al segundo en la carretera N-435 del término municipal de Barcarrota, donde agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz captaron con el cinemómetro a la motocicleta circulando a 198 km/h. En ambos casos, los motoristas circulaban a una velocidad superior al doble de la máxima velocidad establecida para la vía (90 km/h) y este tipo de vehículos.

Ante los citados hechos, les han sido instruidas diligencias como investigados, siendo entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida y Jerez de los Caballeros, respectivamente.

Los conductores, se enfrentan cada uno de ellos a penas de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo entre uno a cuatro años.

La Guardia Civil destaca que las carreteras convencionales suelen ser las más transitadas por los motoristas para las rutas moteras de fin de semana. Por este motivo, tiene establecido un dispositivo permanente de intensificación de vigilancia en la conducción de motocicletas, centrado en el control de tramos peligrosos, conducción deportiva o con alta concentración de siniestros viales donde se encuentran implicados este tipo de vehículos, vigilando especialmente la ingesta de alcohol, drogas, excesos de velocidad, documentación, así como conducciones negligentes y peligrosas.

Asimismo, recuerda que la velocidad excesiva o inadecuada sigue siendo una de las principales causas de accidentes de tráfico, así como causa concurrente en otros muchos. Respetar los límites de velocidad "no es una opción, es una obligación de todos los conductores, para proteger su vida y la de los demás".