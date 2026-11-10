Dos personas resultan heridas en la salida de vía de un vehículo en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Dos personas han resultado heridas este martes, 10 de noviembre, en la salida de vía de un vehículo en la carretera EX-310, en el término municipal de Badajoz.
El accidente se ha registrado sobre las 14,25 horas el punto kilométrico 10, cerca de la urbanización Campo Pinos, ha informado la Guardia Civil, que investiga e instruye diligencias sobre el suceso.
Los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz y, hasta el lugar de los hechos, se ha movilizado una unidad medicalizada, una ambulancia convencional, efectivos de la Guardia Civil y una equipo de emergencias en carretera.