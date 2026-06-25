La economía extremeña crecerá un 1,9% en 2026 y el empleo aumentará un 2%, según la previsión de Unicaja

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PIB de Extremadura crecerá un 1,9 por ciento este año 2026, mientras que el empleo aumentará un 2 por ciento en el promedio del año, tras lo que la tasa de paro se situará en el 13,7 por ciento.

Por provincias, para 2026 se prevé una tasa de crecimiento del 1,8 por ciento en la Badajoz y del 2,1 por ciento en la de Cáceres, según se recoge en el informe 'Previsiones Económicas de Extremadura' que Unicaja ha publicado.

Para 2027, las primeras estimaciones señalan un crecimiento del PIB del 1,7 por ciento y un aumento del empleo del 1,4 por ciento, mientras que la tasa de paro se situaría en el 13,1 por ciento en el promedio del año.

El informe alude a los datos de la Contabilidad Trimestral, publicados por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) que señalan que el ritmo de crecimiento de la economía extremeña se intensificó ligeramente en el cuarto trimestre de 2025, registrando el PIB un incremento del 0,6 por ciento (0,4% en el tercer trimestre), mientras que en términos interanuales, el crecimiento fue del 2,3 por ciento.

Desde la perspectiva de la demanda, el consumo privado mostró una evolución positiva en 2025, con una trayectoria algo más favorable en la segunda mitad del año, coincidiendo con la mejora del empleo, de tal forma que las ventas minoristas crecieron a mayor ritmo que en 2024, al igual que la producción industrial de bienes de equipo, mientras que la inversión residencial continuó mostrando un notable dinamismo, con un incremento de las compraventas de viviendas superior al 15 por ciento, señala Unicaja en su informe.

SUBEN LAS EXPORTACIONES EXTREMEÑAS

Por lo que se refiere a la demanda exterior, el valor de las exportaciones de bienes ha crecido un 22,4 por ciento en 2025, frente al estancamiento registrado a nivel nacional.

Este incremento se ha debido, principalmente, al aumento en las exportaciones de caucho y sus manufacturas (neumáticos), que han representado en torno al 15 por ciento del total nacional.

Por el contrario, el valor exportado a EE. UU. (décimo destino) se ha reducido un 20 por ciento, debido a las tensiones comerciales y a la caída de los precios, incrementándose el valor exportado a Portugal (primer destino) y otros socios europeos.

Así, y desde la óptica de la oferta, en el cuarto trimestre de 2025 se registró un crecimiento trimestral generalizado por sectores, a excepción de la construcción (-0,2%), mientras que en términos interanuales, disminuye el valor añadido en el sector agrario (-4,2%), destacando los aumentos en la construcción (7,6%) y los servicios (3,8%).

EL PIB SUBE UN 2,6% EN 2025

Respecto al conjunto de 2025, la economía extremeña ha crecido un 2,6% (2,8% en España), 0,1 puntos menos que en 2024, un crecimiento que se ha apoyado en las actividades no agrarias, destacando los aumentos relativos en el sector de la construcción (7,5%) y en el sector servicios (3,8%).

TRAYECTORIA FAVORABLE DEL EMPLEO

En lo que respecta al mercado de trabajo, el empleo mostró una trayectoria favorable en el cuarto trimestre de 2025, con un ritmo de crecimiento más intenso que en los trimestres anteriores, una trayectoria que se ha mantenido en los primeros meses de 2026, creciendo la afiliación a la Seguridad Social algo por debajo del 1% en términos interanuales.

A lo largo de 2025, el crecimiento de la afiliación se ha debido, principalmente, a los aumentos en los servicios de no mercado y en la industria, señala Ibercaja en su informe.

Según la EPA, el crecimiento del empleo en el último trimestre de 2025 (4,6% interanual) se sustentó, en gran parte, en el aumento de los asalariados con contrato temporal, al contrario que en España, aunque también creció el número de asalariados con contrato indefinido y el de ocupados por cuenta propia.

Por su parte, la cifra de parados se redujo en términos interanuales un 10 por ciento, registrándose un "significativo aumento" de la población activa, situándose la tasa de paro en el 13,4% (9,9% en España).

PREVISIONES ECONÓMICAS DE EXTREMADURA PARA 2026 Y 2027

Con estos datos, las previsiones realizadas por la sociedad de estudios del Grupo Unicaja apuntan a que el PIB regional podría crecer en el conjunto de 2026 un 1,9% (2,2% en España), un crecimiento que se apoyaría en la demanda interna, especialmente en el consumo privado, mientras que la demanda exterior podría verse lastrada por el contexto internacional.

En cuanto a 2027, las primeras estimaciones de Analistas Económicos sitúan la tasa de crecimiento del PIB en el 1,7 por ciento (1,8% en España).

Apunta Unicaja que "los riesgos para estas perspectivas se inclinan a la baja, con tasas que podrían ser inferiores en un escenario marcado por un conflicto en Oriente Medio más intenso y duradero".

Además, se estima que el número de ocupados crezca un 2% en el promedio de 2026, con un aumento generalizado por sectores, que sería más destacado en los servicios.

Por su parte, el número de parados mantendría su perfil descendente y el crecimiento de la población activa sería más moderado, reduciéndose la tasa de paro hasta el 13,7 por ciento, una tasa que disminuiría de nuevo en 2027, hasta el 13,1% en media anual (9,5% en España), en tanto que el empleo crecería un 1,4%.

ANÁLISIS PROVINCIAL

En cuanto a los datos por provincias, y según las estimaciones de la sociedad de estudios del Grupo Unicaja, el crecimiento de la producción se habría moderado en la segunda mitad de 2025.

De esta forma, en el último trimestre del año, Badajoz y Cáceres habrían crecido un 2,3 por ciento y un 2,2 por ciento, respectivamente, en términos interanuales.

Por su parte, en el conjunto de 2025, el crecimiento habría sido del 2,7 por ciento en Badajoz y del 2,6 por ciento en Cáceres, mientras que para 2026, las previsiones de Analistas Económicos apuntan a tasas de crecimiento del 1,8 por ciento en Badajoz y del 2,1 por ciento en Cáceres.