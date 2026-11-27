MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha informado de que llevará la incorporación de las 908 plazas de docentes a plantilla orgánica a mesa de negociación para así acordar con los sindicatos representados de qué manera se va producir.

Educación ha destacado que respeta la sentencia que ha ganado el sindicato CCOO y que le obliga a incorporar esas más de 900 plazas de personal funcional a la plantilla orgánica de los centros educativos públicos no universitarios.

De este modo, la consejería ha señalado que, dichas plazas, 176 del cuerpo de maestros y 732 de secundaria y otros cuerpos docentes, se llevarán a mesa de negociación para acordar con los sindicatos representados en Educación de qué manera se van a incorporar a las plantillas orgánicas.

La Consejería de Educación considera que es fundamental calendarizarlas para la "correcta inclusión" a través de concurso de traslado, teniendo en cuenta que el próximo año se llevará a cabo el proceso regional. "Fase que se alterna cada año entre nacional y autonómico", ha apuntado la Junta de Extremadura.