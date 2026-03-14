Educadores sociales exigen más medios y seguridad en el primer aniversario del asesinato de Belén Cortés

Concentración en la Plaza de España en recuerdo de la educadora socia, asesinada en marzo de 2025, María Belén Cortés, a 14 de marzo de 2026, en Badajoz (Badajoz). - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Educadores sociales han reivindicado este sábado que se den "más medios, más profesionales, más formación, más prevención y más seguridad" en la concentración que se ha celebrado para recordar a María Belén Cortés Flores, educadora social asesinada el 9 de marzo de 2025 en un piso de menores tutelados.

"Necesitamos estructuras que permitan desarrollar nuestro trabajo con garantías, protegiendo tanto a las personas atendidas como a quienes las acompañan día a día. No podemos permitir que situaciones como la que acabó con la vida de María Belén vuelvan a repetirse", recoge el manifiesto leído la concentración que se ha celebrado en la Plaza de España de Badajoz y que ha congregado a una treintena de personas.

Además de la lectura del manifiesto, los participantes han guardado un minuto de silencio por el asesinato en 2025 de Cortés y han realizado una 'performance' en la que se han colocado caretas blancas y se han mezclado entre ellos para terminar cogidos de la mano.

El colectivo ha recordado a Cortés como una "compañera", una "profesional comprometida" y una persona "que dedicó su vida a cuidar, acompañar y proteger a quienes más lo necesitaban". "María Belén no era solo una trabajadora; era una mujer profundamente implicada con su labor, con una trayectoria marcada por la responsabilidad, la vocación de servicio y la convicción de que la intervención social puede cambiar vidas", recoge el manifiesto.

También se han dedicado unos minutos a exigir "cambios" y que los gobernantes "no miren para otro lado". "La intervención social no puede sostenerse únicamente sobre la vocación de quienes trabajan en ella. Requiere compromiso institucional, recursos suficientes y cambios estructurales reales", han sentenciado los participantes.

Además, se ha iniciado una recogida de firmas para solicitar que Cortés sea reconocida con la Medalla de Extremadura en 2026, al igual que ya se hiciera en 2025, sin haberle sido entonces concedida esta distinción.

"No se trata solo de un gesto simbólico: es un acto de justicia y de reconocimiento a una profesional que representó los valores del compromiso público, la defensa de los derechos de la infancia y la dedicación a los demás", defiende el manifiesto.

La concentración ha sido convocada por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz, el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura, el Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura, el Procolegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Extremadura, la Asociación de Educadores Infantiles Extremadura, la Asociación Profesional de Educadores Sociales de IES de Extremadura, la Asociación Técnicos de Integración Social de Extremadura, la Asociación Profesional de PAF. Extremadura, la Plataforma de Profesionales del Sector Social, las centrales sindicales de UGT, CCOO, CSIF, SGTEX, USO, SIP y CNT.

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