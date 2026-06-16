Elena Manzano optará a presidir el PP de Cáceres en el congreso del próximo 17 de julio

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en una imagen de archivo - ASAMBLEAEX.ES

MÉRIDA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La actual portavoz y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano Silva, optará a ser la primera presidenta del Partido Popular de Cáceres en el próximo congreso provincial, que se celebrará el 17 de julio.

Manzano ha anunciado que da un paso adelante con la "convicción" de que es necesario un nuevo proyecto que impulse el crecimiento del Partido Popular en la provincia y se consiga así "aumentar la presencia y la responsabilidad" en los ayuntamientos y la Diputación de Cáceres.

Así, el proyecto con el que Manzano opta a liderar su partido a escala provincial estará enfocado en los municipios y en sus demandas y potencialidades, según ha detallado en nota de prensa.

Para Elena Manzano, estas son el "verdadero motor" en el desarrollo de la provincia y de toda Extremadura, y ha asegurado que está "lista para dar al partido una "transición tranquila pero firme" en Cáceres, con el foco puesto en "retos que mejorarán la vida de todos los vecinos".

Elena Manzano es Licenciada en Derecho con el mejor expediente de su promoción y Diploma de Alumno Distinguido; es Doctora en Derecho con la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude por Unanimidad, Mención Europea y Premio Extraordinario de Doctorado, y profesora titular de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Extremadura.

Antes de ocupar la cartera de Hacienda en la Junta de Extremadura en el Ejecutivo regional presidido por María Guardiola, Manzano fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Cáceres durante la legislatura 2019-2023, y actualmente es Vicesecretaria de Economía, Hacienda y Vivienda del Partido Popular de Extremadura.

Además, ha formado parte de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema de financiación autonómica en la Asamblea de Extremadura, y de las Comisiones Nacionales de Expertos para la reforma de las Haciendas Autonómica y Local.