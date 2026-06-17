Elena Manzano será la nueva presidenta del PP en la provincia de Cáceres con el objetivo de ganar la diputación

Elena Manzano presenta su candidatura a la Presidencia del PP en la provincia de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Economía, Hacienda y Vivienda del Partido Popular de Extremadura, Elena Manzano, ha presentado este miércoles su candidatura a la presidencia del Partido Popular en la provincia de Cáceres, en un acto que ha celebrado a las puertas de la Diputación Provincial, institución que el PP gobernó de 2011 a 2015 y que los 'populares' cacereños quieren recuperar tras las elecciones municipales de mayo de 2027.

Manzano sustituirá en el cargo a Laureano León, que ha estado al frente del partido en la provincia durante 22 años y que fue presidente de la Diputación de Cáceres hace quince años. León ha sido uno de los que han acompañado a la candidata en esta puesta en escena en la que ha estado arropada por diputados regionales, provinciales y alcaldes de todas las comarcas, entre ellos el de Cáceres, Rafael Mateos, y el ya exalcalde de Plasencia, Fernando Pizarro.

"Desde ya me pongo a disposición de todas las entidades locales menores, de todas las pedanías y desde ya me pongo a disposición de los más de 388.000 habitantes de la provincia de Cáceres. Y lo hago, por el amor que siento hacia nuestra tierra; lo hago con gran humildad, con cercanía y con la pasión que creo que demuestro cada día en todo lo que emprendo", ha dicho Manzano que, actualmente, es la consejera de Hacienda en el Gobierno de Extremadura.

Manzano ha tenido palabras para "un referente inmejorable", ha dicho, en alusión a su predecesor, Laureano León, del que "cada día" aprende muchas cosas, como que "el partido está por encima de todo". "Es la herramienta que nos une, que nos permite gobernar en esos municipios, que nos permite transformar nuestra tierra, que nos permite acometer medidas", ha subrayado.

"Esa lealtad que tú has manifestado tener todos estos años es la que quiero aprender en primer lugar", ha explicado, al tiempo que ha alabado también la "cercanía y el conocimiento de cada compañero" que el presidente saliente ha demostrado tener porque "los conoces por su nombre, sabes perfectamente quiénes son, conoces a su familia y en ti encuentran lo que quiero que encuentren en mí y en nuestro equipo algún día, que es la solución a todos los problemas que puedan plantearse".

A nivel político, ha recordado que los "mejores resultados" del PP en la provincia de Cáceres se han obtenido de la mano de Laureano León, por lo que ha mostrado su "orgullo" convencida de que los 'populares' volverán a gobernar la Diputación Provincial "dentro de muy poco".

"La gobernamos contigo y la vamos a volver a gobernar dentro de muy poco, porque lo que nos acaba de decir nuestra provincia es que grita cambio, es que quiere cambiar", ha aseverado Manzano, en alusión a las elecciones autonómicas del pasado diciembre en las que el PP obtuvo "el mejor resultado de todas las elecciones autonómicas", consiguiendo el 44% de los votos en la provincia de Cáceres.

OPORTUNIDADES EN LOS PUEBLOS

"Quieren que gobierne el Partido Popular para acabar con años de desidia, con años de olvido, con esa ausencia total de financiación de nuestros municipios (...), que estamos asfixiados con el cumplimiento de esos objetivos de estabilidad presupuestaria, para acabar con que nuestros jóvenes se tengan que marchar de nuestros pueblos, con que no hay oportunidades laborales en nuestros pueblos, para atraer industria y para gritar alto y claro que Almaraz no se cierra", ha sentenciado.

Con estas premisas, Manzano ha avanzado que el objetivo del partido será generar oportunidades laborales y prestar los mejores servicios públicos en la provincia, porque se va "a destinar cada céntimo a lo importante, a garantizar la sanidad, la educación, la atención a la dependencia y a que Extremadura es un paraíso en el que vivir y la provincia de Cáceres un paraíso muchísimo mayor en el que residir".

"Y vamos a generar toda esa ilusión. Pueblo a pueblo, vamos a hablar con todos y cada uno de esos habitantes y vamos a decirles que nuestro modelo funciona y que queremos llevar ese modelo a todas y cada una de las corporaciones que queremos gobernar", ha recalcado Manzano, que ha insistido en que el PP volverá a gobernar la diputación provincial "impulsar el desarrollo económico y social de todos nuestros municipios".

En su intervención, también ha mostrado "respeto máximo" por los alcaldes presentes porque "sois los que lucháis cada día en vuestros territorios, sois los que habláis cada día con vuestros vecinos, sois los que dais la cara por nosotros".

"Yo a partir de ahora la voy a dar 24 horas por todos y cada uno de vosotros. Quiero sentarme, quiero escucharos, quiero vivir esa política municipal junto a vosotros. Y sobre todo, quiero comprometerme. Mi compromiso hoy es total. Mi compromiso hoy con nuestro partido es total", ha aseverado Manzano, que ha pedido a los 'populares' cacereños que están a su lado. "Os necesito cada día luchando a mi lado, porque lo que tengo muy claro es que esto va a cambiar", ha concluido.

A la pregunta de si la presidenta del PP en la provincia podría ser la presidenta de la Diputación Provincial en el caso de ganar las elecciones, Manzano ha dicho que "hoy no toca eso" y que ahora el objetivo está puesto en conseguir el mejor resultado posible en la provincia para recuperar el gobierno de la institución provincial, a cuyas puertas ha presentado su candidatura.

Cabe recordar que la Junta Directiva Provincial del Partido Popular de Cáceres ha convocado con carácter extraordinario el XIV Congreso Provincial, que se celebrará el 17 de julio en la capital cacereña y en el que se renovará tanto la presidencia como la dirección del partido en la provincia. Un total de 1.185 compromisarios tendrán derecho a votar, de los que 948 son compromisarios electos y 237 natos.