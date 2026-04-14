Los embalses del Guadiana se encuentran al 86,7% y los del Tajo al 80,6%

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MADRID/MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana almacenan esta semana 8.271 hectómetros cúbicos, cinco más que la pasada, y se sitúa al 86,7 por ciento de su capacidad, mientras los del Tajo han perdido 20 hm3 y acumulan 8.908, alcanzando un 80,6 por ciento del total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press.

En su conjunto, la reserva hídrica española almacena 46.915 hectómetros cúbicos (hm3) de agua y está al 83,7 por ciento. En total, están 9,7 puntos por encima del año pasado por estas fechas --cuando almacenaban 41.478 hm3 y se encontraban al 74%-- y 22,2 puntos por arriba de la media de la última década para este punto del año, que ha solido contar con unos embalses al 61,5 por ciento con 34.506 hm3.

Durante la última semana la cantidad de agua almacenada en los embalses ha aumentado en 88 hm3, es decir, el 0,2 por ciento de su capacidad total. En líneas generales, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. De acuerdo con los datos de Transición Ecológica, la máxima se ha producido en la estación de Málaga (Aeropuerto), donde se han recogido 51,8 litros por metro cuadrado (l/m2).

(Más información en Europa Press)