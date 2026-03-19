Los empleados públicos de la Junta de Extremadura recibirán en la nómina de marzo el segundo pago del 2% de 2020

Trabajadores públicos - JUNTA DE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha avanzado que los empleados públicos recibirán en su nómina de marzo el segundo pago del incremento salarial del 2 por ciento correspondiente a 2020 que quedó pendiente de abonar por el anterior Ejecutivo regional.

Así, Manzano ha recalcado que este gobierno "sí cumple" con los compromisos adquiridos con los empleados públicos y por ello ha recalcado que el segundo pago del 2 por ciento pendiente de 2020 "se abonará dentro del plazo acordado en la Mesa General de Negociación del 4 de diciembre de 2024".

Cabe recordar que en esa Mesa General de Negociación se acordó que esa "deuda" que se tenía con los empleados públicos de la región, los "únicos de todo el país que no cobraron ese incremento salarial en 2020", se abonaría en tres entregas.

Así, el primer pago se realizó en abril de 2025, el segundo se abonará en marzo de este año y el tercero se hará efectivo en el primer cuatrimestre de 2027, ha recordado la Junta en nota de prensa.

La consejera ha recordado que este pago se realizará a todos los empleados públicos (Administración General, SES, docentes y Universidad de Extremadura) y que este segundo abono supone un desembolso de 8 millones de euros.

"Estamos cumpliendo con un calendario acordado y conocido por todas las partes. Hay una hoja de ruta negociada y responsable que garantiza el pago progresivo de una deuda que existe desde hace varios años y que este gobierno se comprometió a resolver para acabar con un agravio que nuestros empleados públicos venían sufriendo desde 2020", ha indicado Manzano.