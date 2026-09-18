Encuentran en buen estado a un octogenario tras pasar toda la noche atrapado en un zarzal en Pasarón de la Vera

Un octogenario es rescatado de un zarzal en el que ha pasado atrapado toda la noche. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 82 años que permanecía desaparecido desde la tarde de este pasado jueves, 17 de septiembre, en la localidad de Pasarón de la Vera (Cáceres), ha sido localizado con vida este viernes en un camino próximo al municipio, donde ha permanecido toda la noche atrapado en un zarzal.

En la tarde de ayer, tras tener conocimiento de la desaparición, el alcalde de la localidad inició junto con varios vecinos las primeras búsquedas por la zona con resultado negativo.

Agentes de la Guardia Civil se han desplazado durante la noche hasta el municipio para establecer un dispositivo de búsqueda, en el que también han participado vecinos de la localidad, sin que el hombre pudiera ser localizado.

La mañana de este viernes se han reanudado las labores de búsqueda mediante un nuevo dispositivo organizado por la Guardia Civil en el que asimismo han participado los vecinos. Fruto de este dispositivo ha sido localizado el hombre en el interior de un zarzal, donde ha permanecido atrapado durante toda la noche.

Tras ser rescatado, y a pesar de que se encuentra aparentemente en buen estado, se ha solicitado la presencia de los servicios sanitarios en el lugar para proceder a su correspondiente valoración y atención médica.