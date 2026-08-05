Entra en vigor la gratuidad de las licencias de caza y pesca en Extremadura

Archivo - Pescadores en un río. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha hecho efectiva desde este miércoles la gratuidad de las licencias de caza y pesca en la región, una medida que tiene como objetivo facilitar que los aficionados puedan renovar sus permisos sin coste económico alguno.

El impacto económico que suponen las actividades cinegética y piscícola en Extremadura supera los 400 millones de euros. En este sentido, desde el Gobierno regional, la directora general de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural, Mercedes Mazo, ha destacado el importante respaldo que esta iniciativa supone para un sector que cuenta con 128.781 licencias de caza y 154.410 de pesca.

De esta forma, la medida beneficiará a todos los cazadores y pescadores, independientemente de su lugar de residencia, ya que cualquier persona podrá solicitar la licencia extremeña sin coste. Con ello, la Junta busca también reforzar la atracción de aficionados de otras comunidades y países, impulsando el turismo cinegético y la actividad económica asociada.