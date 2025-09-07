Estabilizada la reactivación del incendio de Jarilla, con "evolución favorable"

JARILLA (CÁCERES), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha estabilizado este sábado la reactivación del incendio declarado el pasado mes de agosto en el término municipal de Jarilla.

El incendio está consolidando el perímetro, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que ha agradecido a todos los profesionales que trabajan en la lucha contra los incendios forestales en nuestra comunidad autónoma.

Cabe recordar que la reactivación se ha detectado sobre las 12,45 horas de este sábado, con una "evolución favorable", con cuatro medios aéreos y cuatro unidades terrestres, un técnico de extinción del Plan Infoex y agentes del Medio Natural que han trabajado en la extinción.