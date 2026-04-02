Estabilizado el incendio forestal de Tornavacas (Cáceres)

Imagen de archivo del incendio forestal declarado en Tornavacas (Cáceres) - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este pasado miércoles, día 1, en Tornavacas (Cáceres) se encuentra ya estabilizado.

Así, su perímetro no crece, paso previo a la situación de controlado, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

De este modo, en las tareas de extinción trabajan en estos momentos medios del Plan Infoex. En concreto, una unidad de bomberos forestales terrestres, y un helicóptero en labores de refresco.