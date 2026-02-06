Las estaciones de aforo del Tajo por encima del umbral de aviso rojo en Cáceres se mantienen en siete

Presa de Borbollón en una imagen de archivo - CHT

CÁCERES, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo ha subido a 21 las estaciones de aforo de esta cuenca que superan el umbral de aviso rojo, una más que en la última actualización, de las cuáles siete se encuentran en la provincia de Cáceres, las mismas que había en la última información ofrecida este viernes por la mañana, y el resto en las provincias Madrid, Guadalajara y Toledo.

En concreto, en el caso de la provincia de Cáceres, superan el umbral de aviso hidrológico rojo AR43 Jerte en Galisteo; AR46 Árrago en Huélaga; AR52 Salor en Membrío; MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar; MC06 Tiétar en Casatejada Jaraíz - Bazagona; MC07 Alagón en Coria y Pozo del Rey, según los datos aportados por la CHT.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica la CHT ha informado de que 27 presas de la cuenca del Tajo, ocho de ellas en nivel de aviso rojo, están desembalsando con avisos hidrológico, para mantener los resguardos estacionales.

En total son trece las presas de la demarcación que están desembalsando en la provincia de Cáceres, entre las que destaca el aumento del desembalse a Portugal desde la presa de Cedillo, cuyo titular es la compañía Iberdrola, con 4.300 metros cúbicos por segundo. Al igual que esta, se encuentran en nivel rojo las de Alcántara, Árrago, Borbollón, Jerte, Valdeobispo y Rosarito.

En nivel naranja se encuentran las de Salor, Guadiloba y Rivera de Gata, y en amarillo Villar de Plasencia, Guijo de Granadilla, y Gabriel y Galán