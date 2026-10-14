En estado crítico un hombre de 86 años tras ser atropellado por un vehículo en Badajoz

BADAJOZ, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 86 años de edad se encuentra en estado crítico tras ser atropellado este miércoles, día 14, en Badajoz.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13,30 horas a la altura del número 35 en la Carretera de la Corte, en la capital pacense, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Como consecuencia del atropello, el hombre herido ha sido trasladado en estado crítico hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del SES y una patrulla de la Policía Local.