Evacuadas casas diseminadas de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas por el incendio de Jarilla

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Casas diseminadas en la ladera norte en los términos municipales de Navaconcejo, Cabezuela del Valle, Jerte y Tornavacas fueron evacuadas la pasada noche por el incendio de Jarilla (Cáceres).

Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

De la misma manera, también han sido evacuadas las viviendas de campo en el kilómetro 13 de la carretera de N-523, frente al Mesón La Cabaña, en Cáceres, a causa del incendio de Aliseda.