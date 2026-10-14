Los extranjeros atendidos en oficinas de turismo Mérida en el puente del Pilar aumentan un 66 %

Archivo - Un grupo de turistas en Mérida durante un recorrido con una guía turística. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las oficinas de turismo de Mérida han registrado su mejor dato durante un puente del Pilar desde el año 2019 --fecha en la que comenzaron a contabilizarse--, con un total de 5.318 personas, un 15 % más que en 2025, con un incremento notable de los visitantes extranjeros, que aumentan un 66,56 %.

En concreto, del total de personas atendidas entre el viernes 9 y el lunes 12 de octubre, 4.262 fueron de procedencia nacional, el 80,14 %, mientras que 1.056 fueron visitantes internacionales, que representan el 19,86 %. Este último segmento experimenta un crecimiento especialmente destacado, del 66,56 % respecto al año anterior, frente al incremento del 6,87 % registrado en el turismo nacional.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha destacado que estos resultados son "una magnífica noticia" para la ciudad y una muestra de que Mérida "continúa consolidándose como un destino turístico de referencia, capaz de atraer visitantes durante todo el año y de ampliar progresivamente sus mercados".

En este sentido, ha subrayado que las campañas de promoción turística "están dando sus frutos" y contribuyen a posicionar Mérida como un "destino cultural y patrimonial atractivo, con una oferta que va mucho más allá" de sus monumentos. El crecimiento registrado, especialmente entre los visitantes internacionales, anima al equipo de gobierno "a seguir trabajando en la promoción de la ciudad y en la colaboración con los profesionales del sector", indica en una nota de prensa.

González ha incidido también en la importancia de avanzar en la desestacionalización del turismo, uno de los objetivos de la estrategia turística municipal. "Queremos que Mérida tenga actividad turística durante los doce meses del año, que los visitantes encuentren motivos para venir en cualquier época y que ese movimiento se traduzca en oportunidades para nuestros establecimientos hoteleros, la hostelería, el comercio y el conjunto de la economía local", ha señalado.

TURISMO INTERNACIONAL

El análisis de la procedencia de los visitantes nacionales sitúa a Andalucía, con el 23,09 %; la Comunidad de Madrid, con el 20,34 %; y la Comunidad Valenciana, con el 17,34 %, como los principales mercados emisores. En conjunto, estas tres comunidades concentran el 60,77 % de las personas atendidas de origen nacional.

En el ámbito internacional, China encabeza las procedencias registradas, con el 15,44 %, seguida de México, con el 10,70 %. Estados Unidos y Argentina representan, cada uno, el 8,90 % del total internacional.

Estos datos, sostiene, refuerzan la importancia de mantener una "estrategia de promoción diversificada, adaptada a los distintos mercados y apoyada en la difusión digital, la información multilingüe y la colaboración con los agentes turísticos".

La evolución histórica confirma la fortaleza del resultado de este año. Las 5.318 personas atendidas superan los registros de 2023, con 5.008, y de 2021, con 4.956, situándose como el máximo de la serie comprendida entre 2019 y 2026.

OFERTA COMPLEMENTARIA QUE DINAMIZA LA CIUDAD

Según el gobierno municipal, la programación desarrollada durante el puente ha contribuido a "ampliar los atractivos de la ciudad con propuestas culturales, musicales, artesanales y de ocio". Entre ellas destacan la Feria Chica, celebrada los días 9 y 10 de octubre; el Mercado Artesanal de Otoño, instalado en el Paseo de Roma del 9 al 12 de octubre; y la II Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta, que tuvo lugar los días 10 y 11 de octubre en IFEME.

Esta diversidad de actividades complementa la visita al conjunto monumental y "favorece la dinamización de distintos espacios urbanos, generando oportunidades para la hostelería, el comercio y otros sectores vinculados a la actividad turística".

Las oficinas municipales de turismo registraron principalmente consultas relacionadas con información local, que representaron el 79,99 % de las demandas, seguidas de las relativas a la actividad cultural, con el 12,51 %. Datos que reflejan la importancia de ofrecer una atención personalizada que permita orientar a los visitantes y facilitarles información sobre el patrimonio, las actividades programadas y los servicios disponibles.

DATOS DE OCUPACIÓN

Los datos facilitados por diez establecimientos de alojamiento consultados arrojan una ocupación media del 90,59 % durante el puente. Cuatro de ellos comunicaron porcentajes del 99 % o del 100 %, mientras que el resto registró ocupaciones de entre el 70 % y el 92,51 %.

Por su parte, el área municipal de autocaravanas del recinto ferial alcanzó el 100 % de ocupación durante el periodo analizado, completando toda su capacidad disponible.

Aunque estos datos corresponden a una muestra de establecimientos y no al conjunto de la oferta alojativa de la ciudad, apuntan a una "demanda elevada" durante estas fechas.

El balance del Puente del Pilar "consolida la evolución favorable de Mérida como destino turístico" y pone de relieve la importancia de combinar la promoción del patrimonio histórico y arqueológico con una programación cultural y de ocio capaz de generar "nuevos motivos de visita", sostiene el consistorio.

Felipe González ha concluido que "el reto es seguir creciendo de manera sostenida, atraer nuevos visitantes y conseguir que cada vez más personas descubran Mérida fuera de las fechas tradicionalmente asociadas a una mayor afluencia turística".

Así, apunta que la desestacionalización es "fundamental para que el turismo genere actividad económica y empleo de forma continuada, y estos resultados nos indican que debemos seguir avanzando en esa dirección".

Los datos de atención turística, junto con la ocupación comunicada por los establecimientos consultados y el lleno del área municipal de autocaravanas, ofrecen así un "balance positivo" de un puente que vuelve a situar a Mérida en "máximos históricos" de atención en sus oficinas municipales de turismo.