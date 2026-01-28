Extremadura activa la fase de Emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones (Inuncaex)

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRES) -

La Junta de Extremadura ha activado la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex), ante los "riesgos hidrológicos y meteorológicos previstos en la región, que permiten prever la posibilidad de inundaciones con peligro para personas y bienes".

Para la jornada de este miércoles se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar los 80 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de hasta 200 litros, así como por vientos superiores a los 90 kilómetros por hora.

Además, se mantienen avisos por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres, con acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas en cotas superiores a los 600 metros.

Con la activación del Inuncaex se realizarán las acciones contempladas y previstas en el plan para esta fase, de tal forma que los medios y recursos de la Junta de Extremadura, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando

"para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente", señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Cabe destacar que hasta las 21,00 horas de este pasado martes, 27 de enero, el Centro 112 Extremadura ha gestionado 80 incidentes relacionados con la borrasca Joseph.

En estos momentos, permanecen cerradas las carreteras CC-437 Pico Villuercas; la CC-146 Zarza la Mayor sobre río Erjas; la BA-074 de Granja de Torrehermosa al límite de provincia, y la EX112 entre los pk 0 y 22.

Por todo ello, la Junta de Extremadura se mantiene pendiente de los datos meteorológicos e hidrológicos a través de la red SPIDA y los datos de caudal de los ríos de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir.

Según datos proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Guadiana se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua el río Zújar en Guadamatilla; el río Siruela en la Serena; el río Búrdalo a la altura de Santa Amalia; el rio Aljucén, a su paso por Aljucén; el rio Entrín a la altura de Lobón; el arroyo Lorianilla en Montijo; el Rivera de la Albuera y el río Gévora a la altura de Valdebótoa.

Además, y según el Sistema Automático de Información Hidrológica de la cuenca del Tajo se encuentran en nivel rojo debido a la altura de su lámina de agua, el rio Salor a la altura de Membrío y el rio Alagón a su paso por Coria.

Por todo ello, el 112 Extremadura recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

La Dirección del Plan Inuncaex insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad, y en caso de emergencia, ponerse en contacto con el 112.