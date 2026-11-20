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MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura amplía el horario de cierre de los establecimientos públicos durante el puente de diciembre y las fiestas de Navidad.

Cabe destacar que esta medida se aplicará al interior de los locales, pero no a las terrazas, que mantendrán el horario habitual del resto del año.

Así lo recoge una resolución de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, a través de la Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil, que publica este viernes, 20 de noviembre, el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Con carácter general, el horario de cierre que corresponde a cada establecimiento según el grupo en el que se encuadre, conforme al artículo 4 de la Orden de 16 de septiembre de 1996 (por la que se establecen los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas), se prolongará dos horas en todos los establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La prórroga se aplicará en las madrugadas del 11 al 12, del 12 al 13, del 18 al 19 y del 19 al 20 de diciembre de 2026.

La novedad de este año es la ampliación de una hora durante el puente de diciembre en las madrugadas del 4 al 5, del 5 al 6 y del 7 al 8. Esta prórroga también se podrá establecer del 10 al 11, del 17 al 18, del 25 al 26 y del 26 al 27 de diciembre de 2026, medida que también se aplicará en la Noche de Reyes, del 5 al 6 de enero de 2027.

Asimismo, los locales podrán permanecer abiertos durante toda la noche en Nochebuena y Nochevieja, es decir, en la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 2026 y en la del 31 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027.

La resolución especifica que "las citadas autorizaciones de horarios especiales no generan ni reconocen derechos para el futuro, estando sometidas en todo momento al cumplimiento de los requisitos establecidos para su concesión, sin perjuicio de las limitaciones impuestas por la normativa existente en materia de contaminación ambiental y acústica, de conformidad con los apartados 3 y 4 del artículo 40 de la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y su normativa reglamentaria de desarrollo".

Esta ampliación horaria ha sido posible, subraya el Ejecutivo regional en una nota de prensa, gracias al consenso alcanzado entre la Junta de Extremadura, la Creex, la Fempex y la Federación de Asociaciones Contra el Ruido de Extremadura.