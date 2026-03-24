Extremadura cede un lince ibérico a la Región de Murcia para reforzar la población de la especie

Extremadura cede un lince ibérico a la Región de Murcia - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha cedido un lince ibérico a la Región de Murcia con el objetivo de reforzar la población de esta especie en dicha autonomía.

El ejemplar cedido es Wonders, nacido en libertad y que fue recuperado junto a sus hermanos y trasladado al Centro de Granadilla tras perder a su madre para posteriormente volver a ser puesto en libertad.

El director general de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura en funciones, Germán Puebla, ha acudido a esta suelta en la que ha acompañado al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor del Gobierno de la Región de Murcia, Juan María Vázquez.

Puebla ha destacado que Extremadura siente "mucho orgullo" del trabajo que se ha realizado durante años para la reintroducción y conservación del lince ibérico, y ha recordado que en 2024 el lince ibérico dejó de estar considerado como especie en peligro de extinción para pasar a la categoría de vulnerable.

"Esto supone un éxito del programa de reintroducción llevado a cabo y que a Extremadura nos dio una enorme satisfacción porque supone que todas las acciones que estamos llevando a cabo están dando sus frutos", ha celebrado, al tiempo que ha detallado que la región cuenta con más de 250 linces ibéricos identificados y monitorizados.

Por ello, ha puesto en valor esta colaboración entre comunidades autónomas que espera que se siga llevando a cabo "para contribuir al mantenimiento y desarrollo de la fauna", indica en nota de prensa el Gobierno extremeño.

Al mismo tiempo, Puebla ha deseado que Wonders tenga un "magnífico desarrollo" en la Región de Murcia y que esta especie siga afianzando su presencia en la península ibérica.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha indicado que la suelta de hoy no es una suelta más. "Wonders tiene una historia de supervivencia que refleja el trabajo que hay detrás del programa de recuperación del lince ibérico, con equipos técnicos y administraciones colaborando para dar una segunda oportunidad a la especie", ha indicado.

Además, ha subrayado que "la cooperación entre comunidades autónomas está siendo clave para avanzar en este proceso".

SOBRE WONDERS

Así, Wonders es un ejemplar joven de lince ibérico que nació en marzo de 2025 en la zona de Navalmoral de la Mata en Cáceres junto a otros dos linces.

Estos tres linces nacieron en campo, pero su madre murió atropellada unos días después por lo que fueron rescatados y trasladados al Centro de Cría en Cautividad de Granadilla en buen estado.

En este centro convivieron con Flora, una madre adoptiva que con total éxito acogió a estos cachorros. En agosto de 2025, tras los cuidados y chequeos pertinentes, Wonders y sus hermanos fueron trasladados a una zona de presuelta y adaptación en el Parque Nacional de Monfragüe donde han tenido una buena evolución.

Desde este martes, Wonders vivirá en libertad en el núcleo de las Tierras Altas de Lorca, en la Región de Murcia.