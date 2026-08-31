Extremadura celebrará el día de la comunidad con la música de Sanguijuelas del Guadiana y un guiño a Robe Iniesta

Cartel del Día de Extremadura. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La banda Sanguijuelas del Guadiana cerrará el acto institucional de entrega de las Medallas de Extremadura el próximo lunes, 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida, donde asimismo ofrecerán un concierto el 8 de septiembre, Día de Extremadura.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha ofrecido este lunes los detalles de los actos por el día de la comunidad, en los que ha destacado la participación de la banda de estos jóvenes de Casas de Don Pedro que cuentan con "una de las mayores proyecciones del panorama musical a nivel nacional", y que "encarnan sin duda la identidad de Extremadura y el orgullo de pertenecer a esta tierra, haciendo gala, siempre que pueden, de su origen rural".

El lema elegido para esta celebración es 'Sucede Extremadura', en un guiño a Robe Iniesta, fallecido el pasado mes de diciembre, e inspirado, ha señalado Manzano, en "el sentir y en el gran momento que atraviesa" la comunidad, una "tierra que avanza", que "crece" y que "mira al futuro con firmeza".

De esta forma, ha señalado que 'Sucede Extremadura' es "mucho más que un eslogan", es una frase con una "fuerte carga simbólica que reivindica la no resignación" de esta tierra y que refleja que "Extremadura está de moda, que está llegando y que está enamorando a través de su talento, de su buen hacer y, ante todo, del impulso de todos los extremeños, del impulso de su gente".

Pero también es "un pequeño guiño, pero muy sentido y muy especial" a Robe Iniesta, a quien ha definido como "un extremeño muy grande, que siempre llevó a Extremadura por bandera", y que fue asimismo Medalla de Extremadura en el año 2014.

El cartel, elaborado con recursos propios de la Junta, destaca por sus colores fucsias, amarillos y naranjas, tonos de la tierra, de las letras del himno de Extremadura, que rodean la silueta de la imagen principal, que además están en 'Agila', uno de los discos más importantes de Extremoduro, la banda que lideró Robe, cuya tercera pista tiene como título 'Sucede'.

La figura principal del cartel es una mujer con el gorro de montehermoseña con guiños de vanguardia en el diseño, que representan a esa Extremadura en la que ese talento joven no pierde su esencia, su identidad y sus raíces".

Este cartel se instalará en formato de grandes dimensiones en las dependencias de la Junta de Extremadura en el Paseo de Roma, a partir de este martes, 1 de septiembre.

Los galardonados con la Medalla de Extremadura son el nadador cacereño Guillermo Gracia, el presidente nacional de la Fundación Triángulo, José María Núñez, el Museo Nacional de Arte Romano, que recogerá su directora, Trinidad Nogales, y el futbolista Pedro Porro, que ya ha anunciado su ausencia por motivos profesionales del acto del día 7, que será conducido por la periodista extremeña Raquel Sánchez Silva.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, entregará la medalla a José María Núñez, a quien ha sido concedido por propia iniciativa, ha explicado Manzano, a una persona que "sin duda es un referente que ha luchado siempre por la igualdad, por la libertad y por la no discriminación del colectivo y de las personas LGTBI".

Por su parte, el discurso ciudadanos va a estar protagonizado en esta ocasión por Inma Rubiales, una joven escritora de 24 años, de Almendralejo, que se ha convertido en un "auténtico fenómeno de masas para las lectoras más jóvenes", y que es "un claro ejemplo de lo que refleja ese 'Sucede Extremadura'".

"Es el talento joven, es la fuerza de las mujeres extremeñas y alguien que sabe muy bien que esas ganas, que esa pasión y que ese esfuerzo hacen que podamos conseguir todo lo que queremos".

ORQUESTA DE EXTREMADURA

La Orquesta de Extremadura interpretará, junto a la soprano Pilar Jurado, el himno de Extremadura y dos piezas clásicas breves dentro de la parte institucional del acto, que tendrá como broche final la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, en lo que será un pequeño adelanto del concierto del día siguiente sobre el mismo escenario.

Las invitaciones físicas para asistir al acto de las medallas de Extremadura van a estar disponibles en las taquillas del Teatro Romano de Mérida a partir de este martes. Cabe recordar que la entrada es gratuita, pero es necesario recoger la invitación.