Extremadura cubre la totalidad de sus plazas de formación sanitaria especializada por segundo año consecutivo

Archivo - La consejera de Salud en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha cubierto, por segundo año consecutivo, la totalidad de las plazas de formación sanitaria especializada ofertadas.

"Un año más hemos cumplido el objetivo. Todas las plazas de formación sanitaria especializada han sido cubiertas en Extremadura. Así que bienvenidos residentes, bienvenidos a Extremadura", ha destacado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada.

Del mismo modo, García Espada ha detallado que la comunidad inicia este miércoles el proceso de fidelización de los residentes que acaban y ha subrayado que se busca que estos profesionales se queden en la región y que incluso puedan venir de otras comunidades.

La consejera ha puesto en valor que Extremadura está "creciendo en profesionales, en servicios, en presupuestos" y ha añadido que con la presidenta de la Junta, María Guardiola, se está ofreciendo "lo mejor de la sanidad extremeña a todos".

De la misma manera, ha defendido que la oferta de plazas de formación sanitaria especializa ha sido "muy ambiciosa" este año, llegando a las 320 plazas.

Así, ha destacado que Extremadura ha "ido a más con respecto al año pasado" y ha recordado que se ha sacado la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias. "Todo cubierto por segundo año consecutivo. Así que estamos de enhorabuena y dándoles la bienvenida", ha dicho.

García Espada ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre la adjudicación de las plazas de formación sanitaria especializada a la salida de la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia de la Asamblea de Extremadura.