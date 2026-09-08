Extremadura, por debajo de la media nacional en PISA en resolución de problemas, ciencias y matemáticas

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura se encuentra por debajo de la media nacional en los indicadores del Informe PISA de la OCDE en resolución de problemas, ciencias y matemáticas, mientras que iguala al conjunto del país en lectura.

El informe, recogido por Europa Press, apunta que la comunidad llega a 494 puntos en resolución computacional de problemas; 454 puntos en matemáticas (457); y 473 puntos en ciencias (477), mientras que en lectura alcanza los 451 puntos, los mismos que la media nacional.

A nivel nacional, los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe PISA de la OCDE en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025, que evalúa a los estudiantes que se han formado con el currículo de la LOMLOE, la ley de educación aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales del año 2020.

Así, los alumnos españoles están medio año escolar por detrás de la media de la OCDE en Lectura.

En concreto, el estudio revela que España ha sacado 451 puntos en Lectura, lo que supone 10 puntos menos que su anterior peor resultado histórico, que fue en el año 2006 con 461 puntos y 23 puntos menos que en 2022, cuando obtuvo 474 puntos.

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