Extremadura defiende el Parlamento Europeo el papel de las regiones para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

07/02/2019

MÉRIDA/ BADAJOZ, 7 Feb.

La directora general de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, ha participado este miércoles y jueves en Bruselas en el 133º Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), donde ha intervenido para defender el papel de las autoridades regionales y locales a la hora de abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta línea, Balas ha defendido en el Parlamento Europeo que desde los entes regionales y locales, "tan cercanos a las personas", es necesario "trabajar para apoyar y afianzar el desarrollo y crecimiento personal y social" de los ciudadanos de la región, tras lo que ha considerado "esencial para conseguirlo" la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que "es una de las grandes responsabilidades como administración".

Así, la directora general ha añadido que esto sólo se consigue con coherencia: "La agenda 2030, los 17 ODS, se tienen que convertir en una herramienta que nos permita proyectar, ejecutar y dimensionar con coherencia las políticas públicas", para lo cual, Rosa Balas ha abogado por la "coherencia entre las políticas en las que tenemos competencia, como servidores públicos en regiones y ciudades, y coherencia con las políticas hacia el exterior", ha dicho.

En su intervención, Balas ha considerado "esencial poner en sintonía las políticas de ahorro energético con las políticas de industrialización", así como 2tener coherencia en las políticas públicas que permitan, como en Extremadura, alinear a los ODS con nuestro Plan General de Cooperación Extremeña 2018-2021, la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, o nuestra Estrategia de Economía Verde y Circular", ha reafirmado.

Todo esto "será clave para reconectar con una parte importante de la sociedad", ha aseverado la directora general de Acción Exterior, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

SUPONEN UN "LENGUAJE COMÚN"

Según ha explicado, la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que "permiten que todos nos sintamos incluidos", ya que se convierten "en un lenguaje común, en un lenguaje homologado que nos va a permitir medirnos con unos mismos criterios en Mérida, Bruselas o en cualquier otro lugar del mundo", ha dicho.

Unos objetivos que "nos van a permitir conocer y transferir conocimiento bajo unos estándares comunes", ha aseverado Balas, quien ha añadido que la Agenda 2030 otorga "la capacidad a las administraciones, a las universidades o a las empresas de poder utilizar el mismo idioma y, con ese mismo idioma, ofrecer respuestas individuales y colectivas para atender a las necesidades que la sociedad actual nos plantea", ha añadido.

Ante esta situación, Rosa Balas ha recordado que en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 26 de mayo van a votar por primera vez jóvenes que han nacido con el euro, que no han conocido ni las pesetas españolas, ni las liras italianas.

Se trata de jóvenes que "entienden la vida desde una dimensión global, porque es la realidad que viven", que están preocupados por asuntos como la sostenibilidad y el medio ambiente, o por proyectos innovadores para evitar, por ejemplo, nuevos incendios en sus territorios como en la Sierra de Gata, pero también "preocupados por las consecuencias que ciertas decisiones políticas puedan tener en una menor protección en el Amazonas y sus consecuencias globales", ha dicho.

Para estos jóvenes, los Objetivos de Desarrollo Sostenible "pueden ser el motivo para sentirse más cerca de las instituciones", ha defendido.

Además, la representante extremeña ante la UE ha apostado por que desde el Comité Europeo de las Regiones y desde las administraciones es necesario "activar procesos que permitan escuchar y planificar las nuevas ideas que la sociedad plantea para poder modificar o transformar la realidad", ya que "los protagonistas y líderes del cambio son los propios ciudadanos, la propia sociedad".

En ese sentido, ha reafirmado que la Agenda 2030 tiene que ser entendida como aquella herramienta que permita no dejar a nadie atrás", tras lo que ha concluido aseverando que "no hay otra Agenda B, porque no hay un Planeta B", por eso hay que convertir esta agenda "en la base del nuevo contrato social global que permita reconstruir las relaciones y entusiasmar a aquellos que se sienten más lejos de Europa", ha dicho.

INTERVENCIONES Y DEBATES EN EL PLENO

Cabe destacar que esta Sesión Plenaria ha contado también con la presencia e intervenciones de Vasilica Viorica Dãncilã, primera ministra de Rumanía, y Tibor Navracsics, comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, entre otras autoridades.

En este sentido, la Junta de Extremadura ha presentado una enmienda al dictamen sobre el programa 'Erasmus, programa para la educación, la formación, la juventud y el deporte', en la que pone de manifiesto la conveniencia de reforzar el papel de las humanidades en la educación, con el objetivo de asegurar la perspectiva crítica que debe guiar las acciones personales y colectivas en la sociedad.

Otros dictámenes aprobados han sido 'La nueva agenda europea de investigación e innovación, La Inteligencia Artificial, La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo, Hacia un octavo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, La racionalización de la ejecución de la RTE-T o La Digitalización en el sector sanitario'.

El Comité Europeo de las Regiones interviene en distintas fases del proceso legislativo de la UE. Las Comisiones sectoriales del CdR elaboran dictámenes sobre las propuestas legislativas y no legislativas de la UE y los miembros se reúnen posteriormente en el Pleno para votar y aprobar estos dictámenes.

Finalmente, destaca que el CdR también trabaja, por tanto, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, regionales y locales para hacer oír su voz y fomentar el debate político, no solo en Bruselas, sino también en las regiones y ciudades de la UE, fuera de Europa y en línea.