Extremadura destina 300.000 euros en ayudas para apoyar y fomentar la cultura taurina

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un nuevo decreto que regula la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de ámbito regional orientados a fomentar, apoyar, divulgar, defender y difundir la Tauromaquia en la región y así potenciar esta manifestación cultural.

El decreto establece también la primera convocatoria de estas ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, que cuenta con un presupuesto de 300.000 euros financiado con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que no podrán superar los 15.000 euros por beneficiario.

Esta norma viene a sustituir al Decreto 115/2024, de 10 de septiembre, cuya aplicación evidenció la necesidad de dotar al procedimiento de concesión de un marco normativo "más completo, claro, actualizado y adaptado a la realidad" del sector taurino en Extremadura, garantizando una gestión "más eficiente y transparente", argumenta el Ejecutivo autonómico.

Así, se han incorporado nuevas tipologías de proyectos subvencionables que reflejan la evolución del sector taurino y su vinculación con otros ámbitos culturales, sociales, medioambientales y científicos.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que estén constituidas como federaciones, asociaciones, fundaciones, peñas, confederaciones u otras de carácter análogo, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y relacionadas con la cultura taurina. También podrán optar a estas subvenciones los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones provinciales.

Las acciones subvencionables estarán glosadas en un único proyecto, que a su vez podrá incluir una o varias actividades como visitas didácticas a ganaderías de reses de lidia en la región; organización y desarrollo de clases magistrales y prácticas con reses y becerradas, tentaderos y bolsines, ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimismo, podrán incluirse jornadas de naturaleza no docente, conferencias, coloquios, mesas redondas, exposiciones; libros y/o documentales de elaboración propia; difusión de ferias monográficas culturales taurinas y espectáculos taurinos; jornadas gastronómicas relacionadas con la carne de lidia; actos o actividades que promuevan el papel de la ganadería en el mantenimiento de ecosistemas y profundicen en el aspecto científico del toro de lidia.