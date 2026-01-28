Extremadura emite un ES-Alert por la alerta roja debido a fuertes rachas de viento en varias zonas de Cáceres

Mensaje ES-Alert por la alerta roja ante el riesgo de fuertes rachas de viento en varias zonas de Cáceres. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha emitido un mensaje ES-Alert debido a la activación de la alerta roja por fuertes rachas de viento que pueden superar los 130 kilómetros por hora en varios puntos de la provincia de Cáceres durante este miércoles, 28 de enero.

El mensaje que ha llegado a los teléfonos móviles de la región a través de la Red de Alerta Nacional de Protección Civil con motivo del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología por fuertes vientos en la Meseta cacereña y en Villuercas y Montánchez, entre las 8,00 y las 10,00 horas, ante le previsión de rachas que pueden superar los 130 kilómetros por hora.

A partir de esa hora y hasta la 15,00 horas el aviso se rebaja a naranja, nivel que se mantiene para el resto de la comunidad autónoma por vientos, al que se une otro amarillo por lluvias. Asimismo, en el norte de Cáceres hay activado un aviso, también de nivel amarillo, por nevadas.

El mensaje recibido en los dispositivos de la población extremeña recomienda no realizar desplazamientos innecesarios y recomienda permanecer dentro de los domicilios hasta nuevo aviso, así como seguir las indicaciones de las autoridades. También recuerda que en caso de emergencia hay que llamar al 112.