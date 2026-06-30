Extremadura espera la comunicación oficial sobre la acogida de menores migrantes y dice que actuará con "máximo rigor"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha asegurado que el Ejecutivo regional está "a la espera" de la comunicación oficial del Gobierno sobre la actualización de la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados y ha insistido en que, cuando la tenga, actuará con "máxima responsabilidad" y "máximo rigor" para atender sus necesidades.

"En cuanto lo sepamos, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, actuar con máxima responsabilidad y máximo rigor para atender las necesidades de estos menores, para saber dónde están los límites de nuestra capacidad y, en consonancia con todo ello, realizaremos esa valoración en cuanto tengamos esa comunicación oficial y los detalles", ha asegurado a preguntas de los medios en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Cabe destacar que el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el Real Decreto por el que se actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores de edad extranjeros no acompañados en las comunidades y ciudades autónomas, con 17.081 plazas, de las que 364 corresponden a Extremadura.