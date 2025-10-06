Extremadura impulsa su turismo gastronómico en San Sebastián Gastronomika

MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes participa en la 27 edición de San Sebastián Gastronomika, que se celebra en esta ciudad del 6 al 8 de octubre, para afianzar el posicionamiento de la región como un destino gastronómico basado en "la calidad, la autenticidad, la innovación y la excelencia".

Por cuarto año consecutivo, la Junta participa en este "destacado" congreso internacional para impulsar las Rutas Gastronómicas Sostenibles de Extremadura (Ibérico, Queso, Aceite y Vino y Cava) y otras iniciativas relacionadas con el turismo gastronómico, como son sus Templos Gastronómicos, entre otras.

Para ello, la Dirección General de Turismo dispone de un stand propio desde donde atenderá a los asistentes profesionales y llevará a cabo catas y degustaciones para promocionar las Rutas Gastronómicas Sostenibles.

Como novedad en esta edición, el stand de Extremadura cambia de ubicación, situándose en la primera planta del Palacio de Congresos Kursaal, justo al lado de la puerta principal de entrada al auditorio donde se celebra este evento.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL STAND DE EXTREMADURA

El programa de actividades del stand de Extremadura ha empezado este lunes con una cata de la Ruta del Queso de Extremadura con maridaje de quesos con AOVES de Extremadura, acompañado de Vino Ribera del Guadiana, que tendrá un nuevo pase el miércoles 8 de octubre a las 10,30 horas.

El martes 7 de octubre, a las 11,00 horas, será el turno de la Ruta del Aceite de Extremadura, con un maridaje de AOVES de Extremadura con queso, acompañado de Vino Ribera del Guadiana.

También habrá una presentación sobre la Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana con una cata de vinos y cavas acompañada de jamón ibérico y quesos de Extremadura, a las 13,00 horas de este lunes. Con nuevos pases a las 13,00 horas el martes y a las 13,30 horas el miércoles, ha informado la Junta en nota de prensa.

Se continuará con una cata que realizará Alimentos de Extremadura, gracias a la colaboración entre Extremadura Avante y la Dirección General de Turismo, que consistirá en un maridaje de jamón ibérico y cavas de Extremadura, a las 15:00h los dos primeros días de este evento y a las 12,00 horas del miércoles.

El programa finalizará con la presentación de la Ruta del Ibérico Dehesa de Extremadura con una cata maridaje de jamón ibérico y vinos Ribera del Guadiana. A las 17,00 horas del lunes, a las 16,30 el martes y a las 15,00 horas el miércoles.

San Sebastián Gastronomika es uno de los "principales" y "más prestigiosos" Congresos de Alta Gastronomía de ámbito internacional y una de las citas "ineludibles" del sector del turismo gastronómico, ya que además de las ponencias realizadas por prestigiosos expertos y profesionales de la gastronomía, se destina un espacio para que los destinos puedan exponer su oferta turística gastronómica.

En 2024 contó con 70 chefs y profesionales de la restauración presentando sus propuestas en el auditorio principal y 160 expositores. Recibió a 1.339 congresistas de 48 nacionalidades, 14.780 profesionales y 413 periodistas acreditados.