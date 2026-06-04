Extremadura se mantiene como la CCAA con menor tasa de delitos y registra un descenso de casos contra la libertad sexual

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MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Extremadura se mantiene como la comunidad autónoma más segura de España, con una tasa de 35 delitos por cada mil habitantes durante el primer trimestre de 2026, según los datos recogidos en el Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

Por provincias, Badajoz registra una tasa de 37,6 delitos por cada mil habitantes y Cáceres de 30,6. Esta cifra sitúa a Extremadura 15,5 puntos por debajo de la media nacional, establecida en 50,5 delitos por cada mil habitantes. Tras Extremadura se sitúan Galicia, con una tasa de 35,2, y Asturias, con 36,2.

El número de delitos conocidos durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 9.241, lo que supone 453 infracciones más que en el mismo periodo de 2025 y un incremento del 5,2 %, según datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura difundidos en una nota de prensa.

Con respecto a la tipología de los delitos, se observa un cambio de tendencia en la cibercriminalidad, que ha aumentado un 10,5 % respecto al mismo periodo de 2025. En particular, las estafas informáticas registran un incremento del 18,5 %.

Este aumento se concentra principalmente en las modalidades fraudulentas cometidas a través de medios digitales, mientras que el resto de los ciberdelitos disminuyen un 20%, lo que evidencia una evolución desigual entre las distintas tipologías que conforman la delincuencia en el ámbito cibernético.

Los delitos contra el patrimonio han experimentado un incremento del 8% con respecto al primer trimestre de 2025, pasando de 5.867 a 6.335 hechos conocidos. Los hurtos han descendido un 4,2%, los robos con fuerza en las cosas han aumentado un 7,2% y los robos con violencia o intimidación han disminuido un 25,3%.

En cuanto a los delitos por tráfico de drogas, estos presentan un descenso del 12,3%, al pasar de 73 delitos en el primer trimestre de 2025 a 64 en el mismo periodo de 2026. Los delitos contra la seguridad vial también registran una disminución del 8,4%.

Los delitos de malos tratos en el ámbito familiar aumentan un 8,8%. Durante el primer trimestre de 2026, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 334 delitos de esta naturaleza, frente a los 307 registrados en el mismo periodo de 2025.

MENOS DELITOS CONTRA LIBERTAD SEXUAL

El mayor descenso por tipologías delictivas se produce en los delitos contra la libertad sexual, que registran una caída del 16,5%. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración aumentan un 43,8%, mientras que los delitos sexuales relacionados con menores y personas con discapacidad descienden un 100 %, pasando de seis hechos conocidos en 2025 a ninguno durante el primer trimestre de 2026.

Asimismo, los delitos relacionados con la pornografía infantil pasan de 8 a 3 entre enero y marzo de 2026, lo que supone un descenso del 62,5 %.

Los datos del Balance de Criminalidad correspondientes al primer trimestre de 2026 "confirman la posición de Extremadura como referente nacional en materia de seguridad ciudadana, manteniendo los niveles más bajos de criminalidad del conjunto del país", señala la Delegación del Gobierno en Extremadura, que reconoce y agradece el "esfuerzo constante" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya dedicación resulta "fundamental para garantizar la protección de la ciudadanía y mantener a Extremadura entre las regiones más seguras de España".