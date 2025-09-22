Extremadura no registra fallos en las pulseras anti-maltrato, más allá de problemas de cobertura en la Raya con Portugal

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que en la región no se han registrado fallos en las pulseras anti-maltrato como los detectados a nivel nacional.

No obstante, ha reconocido que sí que se han contabilizado "muy pocas" situaciones de "problemas de cobertura" en las pulseras en la zona de la Raya con Portugal, dentro de las habituales situaciones que se producen en ese territorio de entrada y salida de la red lusa de comunicación, y que por tanto "no" tienen que ver con la "polémica" abierta en España.

Así, Quintana ha subrayado que en las 96 pulseras anti-maltrato que se contabilizan en la región (79 en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres) no se ha registrado "fallos", más allá de "algún caso" que ha generado "algún problema" en la Raya con Portugal por la entrada de la conexión de otro país.

"Aquí hay 96 (pulseras anti-maltrato) en concreto... En Extremadura no tenemos conocimiento de fallos. Nosotros tenemos algún caso que nos genera algún problema en la Raya con Portugal cuando entra la conexión de otro país, pero son temas puntuales y no debido a esta polémica", ha señalado.

De este modo ha respondido Quintana --a preguntas de los medios este lunes con motivo de su asistencia en Cáceres al acto de apertura del Año Judicial-- a la petición que el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, le realizaba para que se pronunciase sobre si los fallos de ese tipo de pulseras a nivel nacional se han registrado o no en la comunidad.

"No se puede hacer polémica de todo. No se me puede preguntar cuál es la consecuencia de Extremadura, ninguna, pero por qué se me pregunta. Esta mañana el Partido Popular preguntaba qué tiene que decir el delegado. Pues nada, no ha habido absolutamente nada en Extremadura. Y a veces generamos nosotros mismos la polémica", ha sentenciado el delegado del Gobierno.

Al respecto, ha remarcado que además la pulsera "no es el único caso de control, ni muchísimo menos", sino "uno más".

En cuanto a los problemas de conexión con Portugal, José Luis Quintana ha reconocido que sí que se han producido. "Sí, lo de Portugal, sí, sí, eso es un fallo. Pero es que eso se nos produce en nuestros propios teléfonos. Cuando vamos de Badajoz a Olivenza, no salimos de nuestro territorio nacional y entra Portugal, estamos absolutamente habituados a que se produzca eso", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que "por el caso a nivel nacional no ha existido" fallos.