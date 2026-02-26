Extremadura y otras 13 CCAA prestarán apoyo en los campamentos de Tinduf, en Venezuela, Afganistán, Haití y Mali

Una voluntaria alimentando a un niño. - GOBIERNO DEASTURIAS

OVIEDO/MÉRIDA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma de Extremadura participará junto con otras trece comunidades en el convenio de acción humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que destinará dos millones a prestar apoyo a la población de los campamentos saharuis de Tinduf, así como a Venezuela, Haití, Mali y Afganistán.

De este convenio con la AECID forman parte Baleares, Asturias, Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Extremadura, Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia, Madrid, Aragón y La Rioja, así como con la Federación Española de Municipios y Provincias.

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, ha asistido este jueves en Santa Cruz de Tenerife a la reunión de representantes de las comunidades, en la que se ha decidido el desarrollo de cinco proyectos. Según ha informado el Principado en nota de prensa, cada uno de los planes recibirá 400.000 euros.

En Tinduf, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas desarrollará un proyecto para atender a la población saharaui refugiada. Esta acción permitirá proporcionar asistencia alimentaria a 133.672 personas, que se han visto aún más afectadas por el contexto internacional, las guerras de Ucrania y Gaza o la crisis de Sudán.

En Venezuela la actuación se llevará a cabo a través de Unicef en el estado Delta Amacuro para ofrecer oportunidades educativas a 950 niñas, niños y adolescentes indígenas desescolarizados. Delta Amacuro tiene uno de los índices de desescolarización más altos del país (29,9%), lo que incrementa los riesgos de trabajo infantil, violencia, trata y pérdida de identidad cultural. La iniciativa busca garantizar entornos de aprendizaje seguros y culturalmente pertinentes, así como fortalecer las escuelas como espacios clave para la protección y el desarrollo integral de la niñez indígena

En Mali, la intervención, que correrá a cargo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), reforzará en las regiones de Gao, Tombuctú y Menaka la inserción económica de las personas desplazadas, con el propósito de reforzar la cohesión social, la paz y la sostenibilidad ambiental. Desde la crisis de 2012, Mali enfrenta desplazamientos masivos. En septiembre de 2025, el país contaba con 402.000 personas desplazadas internas por conflictos armados y catástrofes naturales.

En Haití, la Oficina de Naciones Unidad para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) llevará a cabo una acción para mitigar la crisis humanitaria en el país, que sigue agravándose por la violencia armada, el colapso institucional, los desplazamientos masivos, la inseguridad alimentaria, el bloqueo sanitario y la alta vulnerabilidad climática. La iniciativa beneficiará a 6,4 millones de personas.

Finalmente en Afganistán el programa llegará a 5,8 millones de personas, especialmente mujeres, niñas y adolescentes, con la finalidad de dar respuesta a sus necesidades de salud sexual y reproductiva y de protección frente a la violencia de género. La Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva desarrollará la iniciativa en este país, en el que los derechos y libertades de las mujeres y las niñas están gravemente afectados tras la prohibición de trabajos femeninos en oenegés y del acceso a la educación secundaria y superior. Además, se anuncia un nuevo Código Penal que permitiría la violencia física contra mujeres y menores.