Extremadura prevé comenzar esta semana con la tercera dosis a mayores de 60 y vacunará a los niños en cuanto se apruebe

CÁCERES, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, espera que Extremadura pueda comenzar esta misma semana a administrar la tercera dosis a los mayores de 60 años, en cuanto lo apruebe el Sistema Nacional de Salud. Además, ha añadido que "es posible" que también haya noticias esta semana por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la autorización de la vacuna pediátrica a niños de 5 a 11 años, de manera que en cuanto se autorice, Extremadura empezará a suministrarla a esa franja de edad.

"Eso sería muy buena noticia", ha dicho Vergeles, que esta misma mañana ha trasladado al Ministerio de Sanidad que "en cuanto estuviera aprobada la vacuna" en edad pediátrica por la EMA, se debería convocar "urgentemente" la Comisión de Salud Pública para que "en cuanto esté autorizada y dispongamos de ella, podamos ponérsela a los niños y niñas, que en estos momentos son los que tienen las tasas de incidencia más altas".

Además, ha hecho una llamada a todas las personas que en un momento determinado decidieron no vacunarse, a las que ha recordado que "ahora pueden hacerlo porque hay vacunas para ellos"

En cuanto a la situación de la pandemia en la región, ha dicho que "la situación es de un cierto estancamiento de la incidencia con una levísima tendencia al alza", ya que ahora mismo se sitúa entre 62 y 63 casos por cada cien mil habitantes a los catorce días.

"Estamos preocupados porque en toda España va subiendo, en algunas comunidades más y en otras menos, pero esto siempre ha pasado en la infección por coronavirus", ha señalado el responsable regional de la Sanidad en declaraciones a los medios antes de inaugurar en Cáceres unas jornadas sobre 'Medidas y prioridades para la transformación de la Sanidad en Extremadura', organizadas por SEDISA Extremadura, en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión 'Jesús Usón' (CCMIJU).

Vergeles ha mostrado su "orgullo" por la sociedad extremeña que "está cumpliendo como nadie" las reglas de las 6M (mascarilla, limpieza de manos, metros de distancia, maximizar la ventilación, minimizar los contactos y reducir la movilidad), y ha animado a los extremeños a seguir porque "depende de todos nosotros".

Así, ha subrayado que por muchas medidas que se pongan, "salvo que sean muy drásticas", no cree que se consiga un resultado "a corto plazo", por lo que "si queremos echar al coronavirus de nuestras vidas, hay que seguir las reglas de las seis emes y seguir vacunándonos". "Seguiremos trabajando y atajando cada uno de los brotes que surjan", ha sentenciado.

NUEVO SEMÁFORO COVID

A la pregunta de si se van a adoptar nuevas restricciones obligatorias si aumenta la incidencia, ha respondido que hay que esperar a la aprobación en esta semana del semáforo Covid que incluirá "nuevos umbrales" para clasificar a las regiones o a las zonas geográficas por los diferentes niveles de alerta, y establecerá una serie de actuaciones a seguir.

"A mi no me gustaría tomar ninguna medida", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que "tampoco estamos en este momento por los predictores para tomar ninguna medida", pero eso no quiere decir que si la incidencia tiene un ritmo de crecimiento elevado y vuelven los casos graves, "tendremos que tomar algunas medidas", ha recalcado el consejero que insiste en que "en estos momentos, no hay motivos ni razones para tener que tomar ninguna actuación más que la recomendación de la regla de las seis emes".