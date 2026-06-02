Extremadura recibirá las mayores entregas a cuenta de su historia este año hasta los 4.470 millones, un 6,8% más

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MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley en el que se actualizan los recursos que recibirán los territorios del sistema de financiación, que alcanzarán los 170.300 millones, un 7,7 por ciento más que el año pasado.

En el caso de Extremadura, sus entregas a cuenta crecerán hasta los 4.470 millones, un 6,8 por ciento más que en 2025. Y si se suma la cifra estimada de liquidación correspondiente al año 2024, los recursos del sistema de financiación de la comunidad autónoma para este 2026 alcanzan los 4.693 millones, un 6,6 por ciento más que el pasado año.

Un incremento notable de recursos que, según apunta en nota de prensa la Delegación del Gobierno, evidencia las "garantías" que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándoles con recursos extra para que financien con "mayor facilidad" la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía.

Asimismo, los ayuntamientos y diputaciones de Extremadura también percibirán una cifra récord de entregas a cuenta este año, al alcanzar los 789 millones, un 8,5 por ciento más que el anterior ejercicio.

De este modo, el RDL habilita a las Entidades Locales a utilizar su superávit y los remanentes de tesorería para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a lo que se suma un régimen excepcional para emplear esos fondos en vivienda durante los próximos cuatro ejercicios.