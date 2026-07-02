Extremadura refuerza una campaña para aumentar la seguridad de las mujeres en las rutas jacobeas

Presentación de la campaña 'No caminas sola' - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MONESTERIO (BADAJOZ), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha presentado este jueves, 2 de julio, en Monesterio (Badajoz) la campaña 'No caminas sola', una iniciativa destinada a reforzar la seguridad de las mujeres que recorren las rutas jacobeas y a visibilizar los recursos disponibles frente a la violencia de género.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de este municipio, Loli Vargas, así como mandos regionales de Guardia Civil y Policía Nacional en Extremadura, a quienes el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha agradecido su labor "fundamental" para garantizar la seguridad en el territorio.

Monesterio se convierte en el tercer municipio en acoger esta campaña en Extremadura, tras su inicio en 2024 en La Haba y su desarrollo el pasado año en colaboración con Castilla y León en la frontera entre Cáceres y Salamanca.

La iniciativa forma parte de un proyecto conjunto de las Unidades contra la Violencia de Género de las Delegaciones del Gobierno en Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Galicia y Extremadura, comunidades por las que discurren las diferentes rutas del Camino de Santiago. En el caso extremeño, la campaña se despliega en la Vía de la Plata, la Ruta Mozárabe y el Camino Eulaliense.

El delegado del Gobierno ha subrayado que en torno al 53 por ciento de las personas que realizan el Camino de Santiago son mujeres, y "cada vez son más las que optan por hacerlo en solitario", motivo por el que esta campaña busca reforzar su seguridad y transmitir un mensaje de confianza, en concreto, de que pueden realizar el recorrido "con tranquilidad y en un entorno protegido".

(((Más información en Europa Press)))