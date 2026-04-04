Extremadura, la región de España donde menos se usa el transporte público

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MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Extremadura es la comunidad autónoma de España donde menos se utiliza el transporte público de manera habitual, con solo un 8,5% frente a la media nacional del 25,4%.

Son datos del módulo especial de transporte y movilidad que ha publicado esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) como parte de la Encuesta de condiciones de vida. Se trata de cifras de 2025 que muestran los medios de transporte utilizados con más frecuencia por las personas de 16 o más años.

La estadística considera el transporte utilizado para todo tipo de actividades y propósitos, como ir de compras, al trabajo, a la escuela, etc. Además, las opciones que incluye son el coche (ya sea particular, de empresa, taxi, compartido), el transporte público (autobús, metro, tren, tranvía, ferry), bicicleta (donde se incluyen las eléctricas y los patinetes eléctricos); la moto (también la eléctrica); a pie; y la posibilidad de que no se pueda salir de casa.

Así, los extremeños son los que menos usan el transporte público de manera habitual, con un 8,5% de la población. A esta región le siguen Castilla-La Mancha (11,4%), Murcia (12,4%) y Galicia (15%). En cambio, Madrid (45,2%), País Vasco (36,1%) y Cataluña (32,4%) son las comunidades que más utilizan los medios de transporte público para sus desplazamientos. De esta manera, la media en España se situa en el 25,4%.

El medio de transporte más usado en Extremadura es el coche, con el 65,9% de la población que lo utiliza frecuentemente. Con este porcentaje, la región se sitúa como la tercera comunidad que más usa el coche, por detrás de Galicia (67,3%) y Cantabria (66,8%). Por el lado contrario, Ceuta (37,3%), Madrid (42,3%) y País Vasco (43%) son las regiones que menos usan este vehículo. La media en España es del 53,5%, lo que convierte al coche en el medio más utilizado habitualmente para desplazarse.

(Más información en Europa Press)