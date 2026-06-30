Extremadura registra 11.381 defunciones en 2025, un 0,1 por ciento menos que en 2024

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MADRID/MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 11.381 defunciones de residentes en la región en 2025, lo que supone un 0,1 por ciento menos que en 2024.

Por sexo, en la región fallecieron 5.780 hombres (50,8 por ciento) y 5.601 mujeres (49,2 por ciento).

Asimismo, el 88,1 por ciento de las defunciones fueron personas de más de 65 años, cuyos principales motivos de mortalidad fueron enfermedades del sistema circulatorio (27,2 por ciento) y tumores (23 por ciento).

De igual modo, las defunciones de niños menores de un año han disminuido un 16 por ciento con relación a 2024, y se mantienen como causa principal de muerte las afecciones perinatales (66,7 por ciento).

CAUSAS

También, las enfermedades del sistema circulatorio se convierten en la primera causa de muerte en Extremadura (responsables de 26,5 por ciento de las defunciones), seguida de los tumores (25,2 por ciento) y de las enfermedades del sistema respiratorio (13,4 por ciento).

Las enfermedades del sistema digestivo y enfermedades del sistema genitourinario han sido la cuarta y quinta causa de muerte en Extremadura.

Además, en 2025 la tasa bruta de mortalidad en Extremadura ha ascendido a 10,8 fallecidos por cada 1.000 habitantes (en España 8,9 fallecidos por cada 1.000 habitantes).

De igual manera, por provincias, en la de Badajoz se han registrado el 59,8 por ciento de las defunciones de Extremadura (decreciendo interanualmente un 0,1 por ciento); y en Cáceres las defunciones han disminuido respecto al año anterior un 0,1 por ciento (representando el 40,2 por ciento del total).

Por su parte, en el conjunto de España se registraron 441.270 defunciones en 2025, un ligero aumento respecto al año anterior (433.527 en 2024), con más de la mitad de las muertes debidas a tumores o enfermedades del sistema circulatorio y un repunte del 9 por ciento en la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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