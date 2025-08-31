Extremadura registra 31 incendios forestales en la última semana, que afectan a cerca de 500 hectáreas

Archivo - Camiones Infoex, en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex ha intervenido en un total de 50 incidentes acaecidos en Extremadura a lo largo de la última semana, de los cuales 31 han sido incendios forestales.

De dichos fuegos, que han arrasado una superficie inferior a las 500 hectáreas, 11 han sido registrados en la provincia de Badajoz y 20 en la de Cáceres, según informa la Junta en nota de prensa.

Durante esta semana, cabe destacar el incendio forestal que ha arrasado alrededor de 200 hectáreas en el término municipal de Don Benito (Badajoz), así como el originado en el término municipal de Cáceres con una superficie aproximada de 100 hectáreas afectadas.

En cuanto a la predicción meteorológica, la característica principal de la próxima semana es que se irán intercalando pulsaciones de aire frío procedentes de la corriente polar con la afección de la dorsal anticiclónica.

Para los primeros días se mantienen temperaturas agradables (que no superarán los 30ºC), pero que pueden volver a subir a partir del viernes. Por la noche se prevé una mayor recuperación de la humedad relativa, lo que favorecerá un comportamiento del fuego menos intenso.

Por su parte, los vientos a principios de semana se esperan de componente W-NW en general, hasta el miércoles, que pasarán a ser de componente variable, con mayor intensidad en la tarde del lunes y a partir del viernes.

Aunque han mejorado las temperaturas, no se espera precipitación según los diferentes modelos meteorológicos, por lo que el combustible sigue estando altamente disponible y el riesgo de incendios forestales se mantiene en valores altos en la mayor parte de la región.

Por ello, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.