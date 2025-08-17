Extremadura registra cuatro incendios activos, uno de ellos en Jarilla con evolución desfavorable

Efectivos de la Guardia Civil desplegados a causa de los incendios que afectan a la región - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

CÁCERES, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha amanecido este domingo con cuatro incendios que permanecen activos en la región, de los cuales uno, que es el de Jarilla (Cáceres), presenta una evolución desfavorable.

Por su parte, los incendios de Aliseda y Membrío, en la provincia de Cáceres, y el de Alburquerque en la de Badajoz, siguen una evolución favorable, según la última actualización dada a conocer por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en un mensaje publicado a través de sus redes sociales y recogido por Europa Press.

Con relación al estado de las carreteras, permanecen cortadas en la provincia de Cáceres la CC-218 (de N-630 a Aldeanueva del Camino por Casas del Monte y Segura de Toro); la CC-224, de Hervás (EX-205) a N-110 (a Cabezuela del Valle), y la CC-234 (de N-110 a Rebollar) desde el kilómetro 0 hasta el 3,970 (hasta Rebollar).

Cabe destacar que en la mañana de este domingo se ha procedido a la reapertura de la CC-321, la cual permanecía cortada desde Arroyo de la Luz (kilómetro 16,600) hasta el kilómetro 2.

(Más información en Europa Press)