Extremadura registra más de 160.000 visitantes en el stand Fitur y más de 8.000 fotografías en su cascada inmersivas

Stand de Extremadura en Fitur - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha registrado 162.000 visitantes en su stand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 y más de 8.000 fotografías realizadas en su cascada inmersiva.

La actividad registrada en las diferentes áreas del stand extremeño confirma el "interés creciente" por una propuesta basada en "la autenticidad, la sostenibilidad, la cultura, el paisaje y una gastronomía propia".

La zona de sinergias ha vuelto a ser el "gran motor profesional" de la participación extremeña en la feria y a lo largo de los tres días dirigidos al público especializado se han contabilizado 612 reuniones de trabajo.

Por este espacio han pasado 1.607 profesionales del sector, procedentes de países como España, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, México, Bulgaria y Pakistán, "reflejo de la proyección internacional de Extremadura", ha destacado la Junta en nota de presa.

El miércoles fue la jornada de mayor actividad, con 804 asistentes y 291 reuniones; seguida del jueves, con 503 asistentes y 195 reuniones; y del viernes, con 300 asistentes y 126 reuniones, completando un calendario de contactos y oportunidades centrado en la generación de alianzas, la creación de producto y la apertura de nuevas vías de comercialización.

A esta intensa labor de networking se suma el impulso al tejido empresarial a través de los servicios de asesoramiento, de los que se beneficiaron 35 empresas, reforzando el acompañamiento a profesionales y emprendedores turísticos para mejorar su posicionamiento y su capacidad de competir en mercados "cada vez más exigentes", ha señalado la Junta en nota de prensa.

Además, técnicos de la Dirección General de Turismo de Extremadura mantuvieron 21 reuniones con Turespaña, una línea de trabajo orientada a seguir fortaleciendo la promoción del destino en el exterior y a impulsar su presencia en canales estratégicos.

La Zona Gastronómica reunió a 620 participantes durante todos los días de la feria, mientras que las catas registraron 5.000 participantes.

"Evidenciando el poder de atracción del producto local y la curiosidad del público general por descubrir sabores con denominación de origen y tradición", ha destacado el Ejecutivo regional.

El fin de semana, ya con Fitur abierto al público, la programación se orientó especialmente a la interacción y la experiencia. Los talleres de artesanía reunieron a 60 participantes, acercando al visitante al valor del oficio, la tradición y la creación manual como un elemento diferencial del destino.

La apuesta por unir promoción turística y creatividad se reflejó también en la acción Imagen Viajera, desarrollada durante el fin de semana, con 100 ilustraciones en vivo, 290 postales preparadas para enviar por correo y 1.200 postales repartidas, una iniciativa que logró conectar con el público.

Por su parte, el espacio Magazine Box registró 650 fotos realizadas el sábado y el domingo, con lo que se confirma la eficacia de los formatos experienciales y compartibles como herramientas de difusión que "amplifican el impacto del stand más allá del recinto ferial".

"Con estos resultados, Extremadura finaliza Fitur 2026 reafirmando su capacidad para combinar promoción, negocio y participación, proyectando una imagen sólida como destino auténtico, diverso y competitivo", destaca.