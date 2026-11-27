Archivo - Dos señoras mayores caminan por una calle. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Extremadura alcanzó las 250.793 en noviembre, un 1,87% más que en el mismo mes de 2025 (269.735), según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media de las pensiones en la comunidad se situó en 1.178,2 euros mensuales, lo que supone un incremento del 1,94% respecto a hace un año, y supone el 85,44% promedio nacional, fijado en 1.379,1 euros (-200,9 euros).

Más de la mitad de las pensiones fueron por jubilación, con un total de 149.228, con un importe medio de 1.350,96 euros, lo que supone un 5,64% más que en noviembre de 2025, mientras que a nivel estatal fue de 1.580,58 euros (+4,57%).

Asimismo, hubo 31.782 pensiones por incapacidad, con un importe medio de 1.087,14 euros; 58.591 de viudedad, con 900,01 euros de media; además de 8.967 de orfandad, de 555,83 euros; y 2.225 a favor de familiares, de 731,95 euros.

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