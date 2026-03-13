Extremadura registra la peor puntuación de España en el Observatorio de la Dependencia de 2025

Archivo - Persona mayor caminando por la calle ayudada por un bastón. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura ha registrado una puntuación de 2,3 en la escala de 2025 del XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la valoración más baja entre todas las regiones.

Se sitúa por detás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (2,5), mientras que las regiones con mayor puntuación son Castilla-La Mancha y Castilla y León, con 8,25 y 7,5 puntos, respectivamente.

El informe, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, destaca que Extremadura ha incrementado en 496 las personas dependientes atendidas en 2025, con una variación del 1,33% interanual, mientras que el conjunto de las comunidades autónomas lo hizo en un 10,45%.

Además, la región extremeña ha generado solo un nuevo empleo y ya cuenta con 12.043 trabajos directos. De esta forma, la inversión realizada en dependencia en la comunidad autónoma generó 54,1 puestos por cada millón de euros, superior a la media nacional.

El estudio también resalta como aspecto positivo que Extremadura recibió el pasado año unos 570.000 euros más del Estado para reforzar la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Sin embargo, la región no redujo su tasa de limbo, que cerró 2025 en el 11,9%, superando la media de España del 8,3%. Además, incrementó su lista de espera en 1.633 personas más.

El estudio resalta que en Extremadura murieron 1.313 personas en lista de espera, 616 sin resolución de grado y 697 con derecho reconocido, pero pendientes de prestación o servicio.

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