Extremadura subraya que el borrador de la reforma del sistema de financiación "agrava" la "desigualdad"

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha subrayado que el borrador para la reforma del modelo de financiación enviado por el Gobierno central a la comunidad el pasado día 10 "agrava" la situación de "desigualdad" y de un modelo "a la carta" apoyado "únicamente" por Cataluña.

Se trata, así, a su juicio de un "pseudo-modelo de financiación" sobre el que la Junta solicitará en la reunión del Comité Técnico que se está desarrollando este martes, día 14, "mucha información" que a su juicio aún falta sobre el modelo propuesto, y que tal y como ha recordado el Ejecutivo central pretende que las CCAA firmen en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF).

De este modo se ha pronunciado la también consejera de Hacienda a preguntas de los medios en una rueda de prensa este martes en Mérida tras el Consejo de Gobierno de la Junta, en la que ha insistido en que la financiación que plantea el Gobierno nacional "se centra en contentar a una comunidad autónoma" (en alusión a Cataluña), y "solamente se centra en el mantenimiento de Pedro Sánchez en el poder".

Además, ha remarcado que con la financiación que plantea el Ejecutivo central la comunidad de Extremadura "pierde recursos, pierde de manera importante peso en los recursos totales del sistema de financiación autonómica".

Un "pseudo-modelo de financiación" que, a la espera de conocerlo al "detalle", entiende que "sigue sin valorar adecuadamente el coste de prestación de la financiación de los servicios en la comunidad autónoma (extremeña)"; y que sigue "primando" la población a un 97 por ciento "sin tener en cuenta" por ejemplo el "coste efectivo" que la "importante extensión territorial" para la prestación de servicios tiene Extremadura.

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