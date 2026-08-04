Extremadura supera la barrera de los 430.000 afiliados tras sumar 2.225 ocupados en julio

Archivo - Una trabajadora durante el proceso de envasado del pimentón de La Vera. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ganó en el pasado mes de julio un total de 2.225 afiliados a la Seguridad Social, lo que representa una subida del 0,50% respecto al mes anterior, dejando a la comunidad con un total de 431.070 cotizantes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes.

Comparado con el mismo mes del año pasado, el incremento de la afiliación en Extremadura es del 1,23%, con un aumento de 5.253 cotizantes.

Las dos provincias extremeñas han ganado afiliados en julio, con un mayor incremento en Badajoz, donde aumentó un 0,66% con respecto al mes anterior, que supone 1.794 cotizantes más, hasta un total de 273.010; mientras que en Cáceres el aumento ha sido más moderado (+0,21%), tras sumar 331 afiliados, alcanzando un total de 158.060.

En términos interanuales, Badajoz ha ganado 3.925 afiliados (+1,46%), mientras que el avance de Cáceres ha sido de 1.329 (+0,85%).

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